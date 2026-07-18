兩警區合辦禁毒啟動禮 聯700師生手繪「NO DRUGS」創世界紀錄

為全面加強地區青少年的禁毒意識，並宣揚正向價值觀，葵青警區與荃灣警區今日（18日）於荃灣體育館攜手舉辦「『荃』心『葵』手禁毒啟動禮」。活動吸引來自兩區多間中小學逾700名師生齊集現場。全場師生不僅在典禮上莊嚴承諾成為「禁毒大使」，更共同參與並成功挑戰「最多人同時在手掌展示禁毒字樣及愛心圖案」的世界紀錄，向全港展現社區團結一致、守護青少年遠離毒品的決心。

葵青警區指揮官黃宏業總警司在活動上致辭時表示，暑假期間青少年社交及外出活動增加，不法分子或會趁機以不同包裝及藉口引誘青少年接觸毒品，甚至以金錢誘惑參與販毒。警方期望透過暑假前的大型宣傳，提高同學的防範意識與抗拒誘惑能力，堅定對毒品說「不」。

在一眾嘉賓及心靈大使見證下，全場近700名師生整齊起立，承諾拒絕毒品誘惑、積極傳播禁毒訊息，正式成為禁毒大使。完畢後，全場師生隨即進行世界紀錄挑戰。在世界紀錄認證官的見證下，逾700名師生在同一時間，共同於自己的左手掌寫上「NO DRUGS」字樣，並於右手掌繪上愛心圖案，象徵著「以愛與關懷守護同儕、以行動對毒品堅決說不」的深刻意義。當全場高舉雙手、展現一片震撼的畫面，認證官正式宣佈「最多人同時在手掌展示禁毒字樣及愛心圖案」世界紀錄挑戰成功。活動亦邀請兩位「成功戒毒過來人」分享真實故事，並由迦密愛禮信中學師生把故事改編成話劇演出，讓同學反思毒品對個人、家庭及前途的影響，鼓勵同學培養健康生活習慣，遠離毒品。

為陪伴青少年走過成長的挑戰，大會於典禮上正式委任3位在充滿正能量的傑出人士擔任「心靈大使」，包括單車世界冠軍黃金寶、著名歌手及演員孫耀威，以及全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧林匹克運動會輪椅舞蹈金牌得主余俊延。

3位心靈大使在現場展開了一場深刻的「心靈對話」，分享他們在面對高壓環境、逆境和突如其來的困難時，如何調整心態應對。黃金寶勉勵同學遇到人生的「逆風」時，要咬緊牙關、永不言敗；孫耀威亦分享同學們遇到壓力時要懂得「轉念」突破，絕不應依賴毒品逃避；余俊延先生則分享了自己克服身體局限、勇闖世界舞台的故事。在未來一年，心靈大使將會深入兩區學校，宣揚抗壓、抗逆信息，增強學生對壓力的免疫力，協助他們遠離毒品。