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5遊客北海道自駕遭JR列車撞 消息：其中一名傷者為東九龍交通部警員

突發
更新時間：18:17 2026-07-18 HKT
發佈時間：18:17 2026-07-18 HKT

日本北海道上富良野町發生一宗遊客自駕遊的車禍，一輛私家車遭JR列車撞倒後，衝入路邊草地，全車嚴重損毀。據了解，車上5名乘客全為中國籍，無生命危險，其中一人為隸屬東九龍交通部的警員，目前正協助日本當地警方進行交通意外調查，未有被捕，預計下周完成調查後便可返回香港。

事件發生於當地時間7月16日下午5時許，一輛私家車突然闖越JR富良野線上富良野站與美馬牛站之間的平交道並停在路軌上，隨後遭到迎面駛來的區間列車正面撞擊。車上5名中國籍遊客受傷，分別是2男3女，年齡介乎10多歲至50多歲，為一家四口及其朋友，送院治療後沒有生命危險。

相關新聞 : 中國遊客北海道自駕遊 闖平交道撞JR富良野列車 5人受傷送院

根據當地警方及JR北海道的初步調查，私家車因故受困於平交道內無法移動，而列車按既定路線行駛，至上富良野町的平交道時，收掣不及直接迎面撞上。事件令JR富良野線部分路段被迫暫停行駛，大約有300名旅客的行程受延誤。

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