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網傳兩電單車載小童通街走涉超載 網民：想害死個小朋友

突發
更新時間：17:08 2026-07-18 HKT
發佈時間：17:08 2026-07-18 HKT

駕駛電單車猶如「皮包鐵」，路上遇意外受傷風險更高，近日網上流傳數張相片，指牛頭角及元朗均有小童乘坐電單車，狀甚危險，其中一名小童更沒有戴上頭盔，僅被後座乘客抱在懷中，令人觸目驚心。

有網民昨日（17日）上載相片至社交平台，相中見到一輛電單車於博愛醫院對開的元朗公路行駛，其間車上已坐有兩名成年人，中間坐著一名頭戴頭盔的小童。由於小朋友身高太矮小，雙腳亦「吊吊揈」，無法接觸腳踏，而後方的成人則一抽二褦。

小童坐在兩名成年人中間，雖有戴頭盔，但雙腳「吊吊揈」，無法接觸腳踏。網上圖片
小童坐在兩名成年人中間，雖有戴頭盔，但雙腳「吊吊揈」，無法接觸腳踏。網上圖片
小童坐在兩名成年人中間，雖有戴頭盔，但雙腳「吊吊揈」，無法接觸腳踏。網上圖片
小童坐在兩名成年人中間，雖有戴頭盔，但雙腳「吊吊揈」，無法接觸腳踏。網上圖片

另外，今日（18日）亦有人在牛頭角道及振華道交界見到一輛電單車在路口等候交通燈。當時司機及後座乘客均佩戴頭盔，而小童則由後座乘客抱在懷中，未有佩戴頭盔，若電單車轉彎時更是步步驚心，小童隨時被拋落車，險象環生，非常危險。

小童由後座乘客抱在懷中，未有佩戴頭盔。網上圖片
小童由後座乘客抱在懷中，未有佩戴頭盔。網上圖片

兩則帖文引起網民嘩然，質疑司機及乘客罔顧安全，皆有犯法之嫌，「想害死個小朋友」、「罔顧車上乘客安全，應該要拉危險駕駛，停牌一年，罰款1萬」、「要報警救個細路」、「非常危險」、「別害了其他道路使用者」、「無法無天」。

根據運輸署《道路使用者守則》，除非電單車附有側車，否則不可以運載超過一名乘客，而後座不能運載8歲以下的乘客。另外，根據《道路交通（安全裝備）規例》規定，電單車行駛時，司機及乘客必須戴上認可頭盔，除非因宗教或其他原因，例如錫克教徒需包頭巾或蓄長髮綹等而不能戴頭盔，須向運輸署署長提出申請豁免。

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