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32歲廚師化身特務調查員呃走$77萬 遭警拘捕檢假協警工作證

突發
更新時間：15:41 2026-07-18 HKT
發佈時間：15:41 2026-07-18 HKT

假冒官員騙案又得逞！一名本地男訛稱特務調查員，致電受害人指控其干犯內地刑事案，要求交付保證金。警方接獲受害人報案經調查後，於昨日（17日）以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕該名32歲本地男子，涉嫌與該宗「假冒官員」騙案有關，涉案金額約77萬港元。

大嶼山警區刑事部督察黃樂程講述案情時表示，今年6月29日，警方接獲一名27歲本地男子報案，指收到一個不明來電，騙徒自稱為內地執法人員，指受害人涉及內地的犯罪活動，並要求受害人繳交保證金。

受害人因擔心自己涉案，亦都急於證明自己清白，不虞有詐。受害人根據騙徒指示去到指定地點，並將現金交予一名所謂特務調查人員，及後又按指示將錢轉賬到其他本地傀儡銀行戶口，騙徒在收到騙款後便失去聯絡，受害人發現被騙，於是報警。

大嶼山警區刑事部接報後，迅速展開深入調查，翻查大量閉路電視紀錄，成功鎖定一名男疑犯身份，並於昨日（17日）下午，在元朗區成功拘捕一名本地男子，報稱任廚師，涉以欺騙手段取得財產，並在被捕人住所內，撿獲一張虛假的協警工作證，以及相信用於製作所謂協警工作證及其他虛假文件的電腦及影印機。

被捕男子在案件中，扮演特務調查人員角色，他向受害人展示虛假證件，或虛假文件，令受害人相信自己確實涉及內地的犯罪行為，被捕男子現正被警方扣留調查。案件仍然調查當中，不排除有更多人被捕。

警方想藉此作出呼籲，無論內地或本地執法人員，絕對不會要求市民作任何現金交收，或轉賬匯款。在同類型騙案中，騙徒會假扮調查人員出示虛假證件或文件，以博取市民信任。市民切勿相信，應加以核實及檢查，慎防受騙。

當市民收到自稱為執法人員電話，並且要求交出保證金，市民便要提高警覺，如市民遇有任何懷疑，可致電防騙易熱線18222查詢。

警方重申，根據香港法例第210章，盜竊罪條例第17條，以欺騙手段取得財產，屬於嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁10年。市民切勿以身試法。

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