飛鵝山私家車撞樹反肚 2男爬出後不知所終 2人受傷送院包括漁護署職員

今日（18日）上午10時許分，一名漁護署職員見到有私家車在飛鵝山扎山道撼樹後四輪朝天，於是上前了解及提供協助，惟兩名男子自行離開車廂企圖逃去，其間更用手推撞漁護署職員。

警方接報到場，經初步調查，相信私家當時沿扎山道落斜，當駛至上址時，懷疑失控撞欄翻側。當時私家車上有一名姓曾的23歲男子，他口及四肢受傷，聯同擦傷腿的漁護署職員，由救護車送往聯合醫院治理。

警方將案件列「襲擊致造成身體傷害（AOABH）」及「交通意外--有人受傷（政府財物損毀）後不顧而去」，交由黃大仙警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕，正追緝在逃的20至30歲男司機及一名男乘客協助調查。

現場消息指，當時現場有數名漁護處職員在附近工作，發現有私家車翻側後，其中一名漁護處職員上前了解，並用手機拍攝，惟私家車上有兩人企圖離開現場，雙方一度爭執。漁護署職員報稱一度被搶手機及推撞，導致右膝頭及腳擦損，於是報警求助。