紅磡露宿婆婆│區議員形容婆婆為人內斂執著 今獲當局安排送院檢查
發佈時間：16:33 2026-07-18 HKT
紅磡觀音廟年近八旬人稱「阿嬌」的露宿婆婆，近日爆出被人「兜頭」淋潑煙灰水欺凌，有街坊更目睹婆婆三番四次被人強行拖行數分鐘，以及淋潑液體。事件曝光後，今（18日）早上約10時，社署職員、社工連同警員到嬌婆婆露宿之處，軟硬兼施將婆婆帶上救護車，送往伊利沙伯醫院檢驗。九龍城區區議員林德成向《星島頭條》表示，今日（18日）早上社署聯同食環署、警方及救護員安排婆婆入醫院接受檢查及治療。對於有弱勢長者被惡意欺凌，他直斥性質惡劣，「唔容許、0容忍」，希望社署可以派員介入，安排婆婆入住安老院舍暫住，同時警方亦嚴正跟進及調查。
林德成指婆婆在紅磡觀音廟一帶露宿多年，為人內斂又執著，過去曾聯同地區義工、社福機構多次主動接觸、探訪關懷，但婆婆斷言拒絕社署的服務跟進及穩定住宿。雖然有商戶指婆婆經常在街頭大小二便，對附近環境的衞生有嚴重影響，但婆婆在近日被欺凌，認為性質惡劣，直言「唔容許、0容忍」，希望警方可以跟進並緝兇。
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他又指婆婆行動不便，今早當局成功游說她到醫院接受治療及檢查，但日後需視乎婆婆的意向，如她願意接受社署的服務，希望社署可以安排她到安老院舍暫住，避免她再被人隨意欺凌。
附近香燭店的女職員透露，嬌婆婆年近80歲，以前在紅磡邨居住，其後母親去世，又因欠租，其單位遭房署收回，自此她便露宿街頭，一住便三十年。由於她年老無依，不少街坊都施以援手，不時給予食物、冬天送上被褥，但久而久之，她因行動不便，便開始就地排泄，「佢喺度瀨屎瀨尿，污糟邋遢 ，瀨到周圍都係，攪到神憎鬼厭。」
由於近日被淋液騷擾，嬌婆婆便由觀音廟，搬到香燭店附近露宿，但因她隨地便溺，令香燭店門口的衞生惡劣，「攪到成地都係，日日返嚟都要用漂白水洗地。」有街坊拍得近日有青年向嬌婆婆淋潑煙頭水及液體，女職員坦言行兇者是附近的街坊。「係個住附近的𡃁仔所為，話佢（婆婆）影響市容，要整走佢，有晚仲拉住婆婆拉到落下面（路邊），又淋水又掟雞蛋。」
有街坊表示，周三（15日）晚一名穿短褲男子，走到婆婆棲身的觀音廟前，突然連續兩次向婆婆淋潑液體，其後轉身離開，並走入差館里一住宅大廈。
翌日（16日）晚，又有一名短褲男用兩手強行將婆婆拖離原位，將她拉至路邊及垃圾桶旁，過程約6分鐘。目擊者批評涉事男子欺凌弱小，並希望有社工可以跟進婆婆情況。
社署表示，服務隊曾進行多次外展關懷探訪。