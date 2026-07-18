紅磡露宿婆婆│區議員形容婆婆為人內斂執著 今獲當局安排送院檢查

紅磡觀音廟年近八旬人稱「阿嬌」的露宿婆婆，近日爆出被人「兜頭」淋潑煙灰水欺凌，有街坊更目睹婆婆三番四次被人強行拖行數分鐘，以及淋潑液體。事件曝光後，今（18日）早上約10時，社署職員、社工連同警員到嬌婆婆露宿之處，軟硬兼施將婆婆帶上救護車，送往伊利沙伯醫院檢驗。九龍城區區議員林德成向《星島頭條》表示，今日（18日）早上社署聯同食環署、警方及救護員安排婆婆入醫院接受檢查及治療。對於有弱勢長者被惡意欺凌，他直斥性質惡劣，「唔容許、0容忍」，希望社署可以派員介入，安排婆婆入住安老院舍暫住，同時警方亦嚴正跟進及調查。

林德成指婆婆在紅磡觀音廟一帶露宿多年，為人內斂又執著，過去曾聯同地區義工、社福機構多次主動接觸、探訪關懷，但婆婆斷言拒絕社署的服務跟進及穩定住宿。雖然有商戶指婆婆經常在街頭大小二便，對附近環境的衞生有嚴重影響，但婆婆在近日被欺凌，認為性質惡劣，直言「唔容許、0容忍」，希望警方可以跟進並緝兇。

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他又指婆婆行動不便，今早當局成功游說她到醫院接受治療及檢查，但日後需視乎婆婆的意向，如她願意接受社署的服務，希望社署可以安排她到安老院舍暫住，避免她再被人隨意欺凌。

附近香燭店的女職員透露，嬌婆婆年近80歲，以前在紅磡邨居住，其後母親去世，又因欠租，其單位遭房署收回，自此她便露宿街頭，一住便三十年。由於她年老無依，不少街坊都施以援手，不時給予食物、冬天送上被褥，但久而久之，她因行動不便，便開始就地排泄，「佢喺度瀨屎瀨尿，污糟邋遢 ，瀨到周圍都係，攪到神憎鬼厭。」

由於近日被淋液騷擾，嬌婆婆便由觀音廟，搬到香燭店附近露宿，但因她隨地便溺，令香燭店門口的衞生惡劣，「攪到成地都係，日日返嚟都要用漂白水洗地。」有街坊拍得近日有青年向嬌婆婆淋潑煙頭水及液體，女職員坦言行兇者是附近的街坊。「係個住附近的𡃁仔所為，話佢（婆婆）影響市容，要整走佢，有晚仲拉住婆婆拉到落下面（路邊），又淋水又掟雞蛋。」

婆婆由觀音廟移師到附近的押店露宿。楊偉亨攝

婆婆由觀音廟移到附近的押店露宿。

對面是紅磡診所。

有街坊表示，周三（15日）晚一名穿短褲男子，走到婆婆棲身的觀音廟前，突然連續兩次向婆婆淋潑液體，其後轉身離開，並走入差館里一住宅大廈。

翌日（16日）晚，又有一名短褲男用兩手強行將婆婆拖離原位，將她拉至路邊及垃圾桶旁，過程約6分鐘。目擊者批評涉事男子欺凌弱小，並希望有社工可以跟進婆婆情況。

社署表示，服務隊曾進行多次外展關懷探訪。 社署在得悉事件後，於今早聯同服務隊安排婆婆入院檢查， 並會繼續跟進其福利需要。署方又指露宿是複雜的社會問題，涉及不同政策局及部門的範疇， 當中包括露宿者的住宿、福利、醫療等方面的服務需要， 以至於地區層面跨部門的統籌行動。 各政府部門及地區服務單位一直緊密合作，協力支援露宿人士。 就露宿者的福利需要，社會福利署津助非政府機構營辦三隊露宿者綜合服務隊進行日間及深宵外展探訪，主動接觸露宿者，了解其露宿的原因， 並按他們的實際需要及接受服務的意願，提供綜合服務，包括輔導、 服務轉介、短期住宿、經濟援助等，以解決露宿者的緊急福利需要， 協助他們脫離露宿生活，重新融入社會。 社署亦津助非政府機構營辦短期宿舍， 為露宿者提供短期過渡性住宿，並透過輔導及諮詢， 協助他們過渡到穩定的住宿安排。