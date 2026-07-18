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電話騙案│騙徒冒公司海外總裁呃走$1450萬 警拘61人涉款逾3000萬 再破低息貸款騙案

突發
更新時間：12:22 2026-07-18 HKT
發佈時間：12:22 2026-07-18 HKT

本港電話騙案及相關洗黑錢活動情況近期顯著加劇。今年一至五月電話騙案較去年同期上升近5成，涉及損失金額高達港幣7億2千萬元。警方更發現騙徒除了以往假扮親朋戚友騙財外，近期更假扮受害人的上司、同事甚至公司合作夥伴，利用職場上經常需要進行資金轉帳的特點降低受害人的警惕。今年首五月錄得涉款最大的一宗電騙案中，騙徒疑利用更改來電號碼的技術，冒充身處海外的公司總裁致電員工要求匯款，騙去高達1450萬港元。為打擊詐騙產業鏈，警方今年七月起展開全港性執法行動，共拘捕61名涉案男女，成功偵破54宗電話騙案，涉案總金額高達港幣3100萬元，當中更成功瓦解了一個利用工廠大廈作為電話詐騙中心、涉及超過200名受害人的低息貸款騙案集團。

 

本港首五月電騙急升四成六 假冒客服及猜猜我是誰成重災區

商業罪案調查科情報組總督察何明慧講述行動詳情時表示，在2026年一月至五月期間，本港共錄得16682宗詐騙案件，佔整體罪案數目的四成七。在所有騙案中，電話騙案佔比超過兩成，合共錄得3766宗，涉及損失金額達港幣7億2千萬元。與去年同期相比，電話騙案數目大幅上升四成六，增加了1192宗，而損失金額更是躍升了六成六。

在眾多犯案手法中，騙徒最常使用的仍是假冒客服騙案，佔整體電話騙案的四成。騙徒往往冒充銀行、電訊商或網購平台等機構的客服人員，以帳戶異常或交易問題為藉口，甚至是聲稱受害人購買了保險服務等，從而誘騙受害人提供個人及銀行資料，騙取受害人付出一系列手續費。

今年首五月損失最大的一宗假冒客服案件涉及一名56歲女子，今年一月她因誤信自稱支付平台職員的來電，以為自己登記了月費約一千元的保險計劃，最終按指示將高達300多萬元的存款分五次轉帳至騙徒戶口作為保證金，隨後騙徒失聯，受害人始知受騙。

猜猜我是誰案件大幅翻倍 騙徒利用改號技術假冒海外總裁騙走千萬

除假冒客服外，傳統的「猜猜我是誰」騙案在今年亦呈現極為明顯的上升趨勢。今年首五個月內，警方共接獲1385宗「猜猜我是誰」案件，較去年同期的717宗增幅高達九成三，總損失金額高達9500萬元，平均每宗案件的受害人損失達六萬多港元。

騙徒的犯案手法已有所轉變，除了以往假扮親朋戚友要求受害人轉錢外，近期越來越多騙徒假扮受害人的上司、同事甚至公司合作夥伴，利用職場上經常需要進行資金轉帳的特點降低受害人的警惕。今年首五月錄得涉款最大的一宗「猜猜我是誰」案件中，詐騙分子懷疑利用了更改來電號碼的技術，冒充身處海外的公司總裁致電員工要求匯款，接聽的人員信以為真，遂將高達1450萬港元巨款轉帳至騙徒帳戶，直到銀行發現該筆大額轉帳並向母公司核實，方揭發這宗騙局。警方建議私人公司審視其內部轉帳審批流程，加入書面確認機制，若對來電者身份有任何懷疑，應立即掛斷電話並以原先認知的正確電話號碼回電核實。

石階行動全港搜捕拘61人 長者遭冒充親友索取保釋金

督察劉思齊補充，為有效打擊電話騙案產業鏈，警方於7月2日至17日期間採取主動出擊策略，由商業罪案調查科聯同各大總區開展了「石階行動」。在為期半個月的搜捕中，警方共拘捕了61人，包括46男及15女，年齡介乎17至82歲，他們分別涉嫌串謀詐騙、以欺騙手段取得財產以及洗黑錢等罪名。整個行動共破獲了54四宗以「猜猜我是誰」手法為主的電話騙案，涉款3100萬港元。

在其中10宗案件中，有22名年齡介乎67至94歲的長者受害人接獲騙徒來電，對方冒充其親友，稱被執法部門拘捕需要支付保釋金或因受傷急需醫藥費，要求受害人帶同現金交收。警方接報後迅速部署，成功鎖定並截獲11男及1女涉嫌向長者收取騙款的男女，年齡介乎17至45歲。他們涉嫌向受害人收取騙款，被人員以「串謀詐騙」罪名拘捕。人員同時起回55萬港元贓款。警方發現大部份現金交收的電話騙案是針對老人家，警方藉此呼籲及提醒，長者如果收到陌生人來電應先保持冷靜，然後親身或者致電親人核實，或與可信賴的人商量。長者家屬應多加留意家中長者有否突然提取大量現金，並詳細查問提取現金的目的，避免墮入騙徒嘅法網。

商罪科攜手西九龍搗破工廈電騙中心 隨機Cold Call誘騙兩百人涉款兩百萬

西九龍總區科技及財富罪案組督察龍偉權續稱，在「石階行動」中，該組聯同商業罪案調查科情報組於7月14日成功瓦解了一個活躍於本地的電話詐騙集團，並搗破其位於工廠大廈內的電話詐騙中心。行動中，警方以串謀詐騙罪拘捕了4男1女共五名年齡介乎22至39歲的嫌疑人，當中包括集團主腦及骨幹成員，部分人具有黑社會背景。

警方在現場檢獲多部手提電話、電腦、電話卡及大量文件，並發現了用作誘騙貸款的講稿，初步檢驗發現文件儲存了超過1000項包含姓名、電話號碼及身份證號碼的個人資料。調查顯示，該集團自去年九月起開始營運，分工精密，由骨幹成員負責營運工廈中心，並在中心內設置專責打電話的崗位，亦有成員負責招攬人員打詐騙電話、提供講稿並傳授應對對答。

該集團主要透過「Cold Call」或隨機發送短訊的形式，自稱財務公司或銀行職員，以低息貸款及即時批核不需審批為誘因，吸引有燃眉之急的市民借貸。當受害人表示有意借貸後，騙徒便要求從申請的貸款中抽取百分之二十至二十五作為「行政費」或「保證金」，指示受害人轉帳至指定的傀儡戶口以清洗犯罪得益，隨後便失去聯絡。從去年九月至今，該集團已誘騙了241名受害人，涉案金額達200萬港元，警方目前仍就1000名個人資料是否有進一步洩漏風險等細節進行調查，不排除會發現更多同類案件。

暑期求職旺季警方籲防招聘陷阱 善用防騙視伏App作風險評估

隨著暑假正式開始，大量畢業生及在校學生開始尋找工作或暑期工，警方特別提醒求職市民必須提高警覺。市民切勿輕信網上一些以「刷單員」、「下單員」或「點讚員」等噱頭作招徠的招聘廣告，這些大多屬於不法分子的騙案手段。如果招聘公司要求求職者使用個人銀行戶口協助公司收取或付款項，甚至要求以求職者個人名義向財務公司辦理借貸，求職者必須加倍小心，因為一般正規公司均擁有自身的公司戶口，絕對不會要求員工使用私人戶口作資金轉帳，更不應要求求職者背負債務，否則極可能墮入洗黑錢集團的圈套或求職貸款騙局。

最後，警方再次呼籲市民，不論是接獲自稱銀行職員的訊息還是遇到任何可疑情況，切勿隨意透露身份證號碼、銀行帳戶、密碼或驗證碼等個人隱私，並應主動向銀行核實。市民大眾可多加利用警方「防騙視伏App」內的查詢版面進行詐騙風險評估，或致電二十四小時「防騙易熱線18222」尋求專業查詢，全方位保障個人財產安全。

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