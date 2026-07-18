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紅磡露宿婆婆疑遭淋煙灰水 目擊者報警揭發 網民斥欺凌弱小盼社工跟進

突發
更新時間：03:39 2026-07-18 HKT
發佈時間：03:39 2026-07-18 HKT

紅磡一名露宿婆婆疑遭人淋潑煙灰水，引起網民關注。有網民日前在社交平台發文，指本周三（15日）晚上約11時，在紅磡觀音廟附近目擊一名年輕男子，疑將一桶裝有煙灰水的水桶「兜頭」淋向一名露宿婆婆，其後逃離現場。

婆婆呼叫「好凍，我就死啦」

目擊者社交平台發文表示，事發時自己正在車內，突然聽到有人大叫，望向後方時，見一名約20多歲男子身穿白色背心、黑色短褲及運動鞋，手持一桶煙灰水淋向婆婆，之後「一字（枝）箭」跑入附近一幢大廈。

帖文指出，當時天氣仍然下雨，婆婆被淋濕後不停呼叫「好凍，我就死啦」。目擊者上前詢問婆婆是否需要協助，但婆婆未有回應，只是縮作一團。由於擔心她身體狀況，目擊者於是報警並召喚救護車。警員及救護員到場後，曾關心婆婆情況，並勸喻她送院接受檢查，但婆婆拒絕。救護員最後為她提供較厚毛氈保暖。

救護員曾勸喻她送院接受檢查，但婆婆拒絕。 Facebook 黃埔人•紅磡人•土瓜灣人
救護員曾勸喻她送院接受檢查，但婆婆拒絕。 Facebook 黃埔人•紅磡人•土瓜灣人

目擊者批評涉事男子欺凌弱小，並希望有社工可以跟進婆婆情況。

近年精神狀態轉差

有網民留言表示，婆婆在紅磡一帶生活多年，有人稱她「以前好正常」，疑因受到刺激後精神狀態轉差；亦有街坊表示，近年曾嘗試協助婆婆，形容她精神狀態較差，惟仍會接受他人提供的飯盒及物資。有網民留言希望婆婆能夠「儘快過返正常生活」，並關注其日後生活及需要。

警方表示，周三（16日）凌晨零時24分接獲報案，指一名老婦懷疑被人淋水後呼救及懷疑受寒。人員及救護員到場，惟75歲女事主拒絕送院。案件列作「投訴滋擾」及「發現病人」處理。

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