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警方將軍澳出動無人機巡邏 打擊電動單車滑板車拘4男

突發
更新時間：21:51 2026-07-17 HKT
發佈時間：21:51 2026-07-17 HKT

將軍澳警區特遣隊聯同將軍澳警區交通隊及東九龍總區機動部隊，今日（7月17日）在區內以小型無人機高空巡邏，打擊非法使用電動可移動工具及相關違法問題。行動中，人員於區內拘捕4名本地男子（40至59歲），並扣查4輛涉案電動可移動工具。

4名被捕人涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「於行人路上駕駛」等罪，他們已獲准保釋候查，須於八月下旬向警方報到。

警方重申，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。

警方亦提醒市民，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在單車徑及行人路上使用，容易造成交通意外，引致騎乘者或其他道路使用者受傷。市民必須遵守相關法例。

警方亦會繼續在區內嚴厲執法，以保障其他道路使用者的安全，並呼籲所有道路使用者應遵守交通規例，時刻都要做到「專注、忍讓、守法」。

警方會繼續針對各種交通違例事項，定期採取適當的執法行動，以確保道路使用者安全。警方同時呼籲司機要專注駕駛，多加留意路面交通情況並時刻保持警覺及注意車輛定期保養。

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