海關截查泰國抵港兩韓男 揭藏44隻瀕危活龜及蜥蜴

香港海關昨日（7月16日）在香港國際機場，檢獲36隻懷疑受管制屬瀕危物種的活龜，以及8隻懷疑受管制屬瀕危物種的活蜥蜴，估計總市值約55萬元。行動中海關拘捕兩名抵港韓國籍男旅客。

兩名被捕韓國籍男旅客分別24歲和30歲，他們昨日從泰國曼谷飛抵本港，於機場入境大堂先後被海關人員截停清關檢查，關員在他們的手提行李裏的膠盒內發現該批活龜及活蜥蜴。

經漁農自然護理署人員查驗後，懷疑該批活龜及活蜥蜴屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄所列明的瀕危物種，在本港受《保護瀕危動植物物種條例》所管制。目前案件已轉交漁護署跟進。

海關提醒市民，切勿攜帶受管制物品進出香港。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。市民可透過24小時熱線（182 8080）、專用電郵（[email protected]）或網上表格舉報懷疑走私活動。