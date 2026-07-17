Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關截查泰國抵港兩韓男 揭藏42隻瀕危活龜及蜥蜴

突發
更新時間：20:35 2026-07-17 HKT
發佈時間：20:35 2026-07-17 HKT

香港海關昨日（7月16日）在香港國際機場，檢獲36隻懷疑受管制屬瀕危物種的活龜，以及8隻懷疑受管制屬瀕危物種的活蜥蜴，估計總市值約55萬元。行動中海關拘捕兩名抵港韓國籍男旅客。

兩名被捕韓國籍男旅客分別24歲和30歲，他們昨日從泰國曼谷飛抵本港，於機場入境大堂先後被海關人員截停清關檢查，關員在他們的手提行李裏的膠盒內發現該批活龜及活蜥蜴。

經漁農自然護理署人員查驗後，懷疑該批活龜及活蜥蜴屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄所列明的瀕危物種，在本港受《保護瀕危動植物物種條例》所管制。目前案件已轉交漁護署跟進。

海關提醒市民，切勿攜帶受管制物品進出香港。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。市民可透過24小時熱線（182 8080）、專用電郵（[email protected]）或網上表格舉報懷疑走私活動。

最Hit
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
影視圈
7小時前
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
屯門找換店設「魔術手」騙局 奸狡母子做媒 在旁做一事助攻 大膽職員圖強吞$500｜Juicy叮
屯門找換店設「魔術手」騙局 奸狡母子做媒 在旁做一事助攻 大膽職員圖強吞$500｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
55歲李英愛與75歲老公近照激罕曝光 「防腐級凍齡」掀討論 《大長今》女神曾陷小三疑雲
55歲李英愛與75歲老公近照激罕曝光 「防腐級凍齡」掀討論 《大長今》女神曾陷小三疑雲
影視圈
4小時前
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
01:46
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
即時國際
11小時前
LV控茶飲店侵權勝訴遭「杯葛」 內地門市冷清二手價大跌
01:10
LV控茶飲店侵權勝訴遭「杯葛」 內地門市冷清二手價大跌
即時中國
12小時前
圖為美軍在敘利亞境內的坦夫基地（Al-Tanf）。AMK_Mapping_@X
伊朗局勢︱革命衛隊稱突襲美軍指揮中心 擊毀直升機雷達致大量傷亡
即時國際
7小時前
韓股暴跌釀血案 20歲青年槓桿重倉海力士輸凸 怒斬薦股網紅至重傷
韓股暴跌釀血案 20歲青年槓桿重倉海力士輸凸 怒斬薦股網紅至重傷
投資理財
8小時前
前AV女優濱崎真緒批台灣工資低？拒赴台發展 做香港人學繁體字！驚曝「台灣店家工資是我現在全亞洲最低」
前AV女優濱崎真緒批台灣工資低？拒赴台發展 做香港人學繁體字！驚曝「台灣店家工資是我現在全亞洲最低」
生活百科
9小時前