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飛機豬｜機場海關截獲390萬元大麻花 拘兩男最細19歲

突發
更新時間：18:43 2026-07-17 HKT
發佈時間：18:43 2026-07-17 HKT

香港海關昨日（7月16日）在香港國際機場偵破兩宗涉及航空入境旅客的販毒案件，檢獲約21公斤懷疑大麻花，估計市值共約390萬元，並拘捕兩名男子。

涉案19歲馬來西亞籍男旅客寄艙行李內的懷疑大麻花。
涉案19歲馬來西亞籍男旅客寄艙行李內的懷疑大麻花。

兩宗案件分別涉及一名50歲中國籍男旅客及19歲馬來西亞籍男旅客。他們昨日從泰國曼谷經菲律賓馬尼拉飛抵本港。關員清關期間，分別於二人的寄艙行李內檢獲10及11公斤懷疑大麻花。兩名男子其後被捕，已各被控一項販運危險藥物罪，案件於明日（7月18日）在九龍城裁判法院提堂。

海關會繼續根據情報分析及風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，加強打擊跨境販運毒品活動；同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

涉案50歲中國籍男旅客寄艙行李內的懷疑大麻花。
涉案50歲中國籍男旅客寄艙行李內的懷疑大麻花。
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