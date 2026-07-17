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Customs Yes青年新疆之旅｜到訪中哈邊境及能源樞紐 走出書本了解一帶一路

突發
更新時間：17:57 2026-07-17 HKT
發佈時間：17:57 2026-07-17 HKT

 「香港海關青年發展計劃」（Customs YES）40名青年成員，近日參與了新疆「一帶一路」探索之旅。所謂「讀萬卷書，不如行萬里路」， 會員今次親身走到與哈薩克接壤的新疆邊境口岸與陸港樞紐，近距離到訪書本中的「一帶一路」、中歐班列等場景，了解國家如何推動物流、通關與能源互聯互通，感受「向西開放」的戰略布局。

會員實地走進烏魯木齊國際陸港區，了解陸港區建設及運作，包括多式聯運設施、物流流程與中歐班列發展，認識新疆如何連接「一帶一路」沿線鐵路及公路網絡，成為內陸國際物流樞紐。

另外，會員親身走訪宏偉的霍爾果斯第六代國門，感受邊境口岸重要功能。會員亦了解到現代化通關設施及流程，認識科技如何提升口岸運作效率，令跨境人流、物流往來更便捷高效。

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除此之外，會員也到訪霍爾果斯國際邊境合作中心，走進中國與哈薩克跨境合作平台，認識邊境貿易、跨境合作與區域交流發展，體驗口岸城市連接中亞、輻射歐亞的獨特優勢。

同時，會員也走到霍爾果斯鐵路口岸站，親眼目睹連接歐亞多地一列列貨運列車的震撼畫面，從而了解貨物如何經鐵路口岸進出口，進一步認識中歐班列及跨境鐵路運輸在「一帶一路」建設中的重要角色。

會員亦到訪中亞天然氣管道計量站，從這個國家西向能源互通的重要節點，了解天然氣管道運作及能源輸送流程，認識能源基建如何支撐國家發展及區域合作。

海關表示，由陸港到口岸，由鐵路到能源管道，今次行程令會員將書本上的「一帶一路」概念變成眼前真實場景，更深入了解國家推動跨國物流與能源互通布局，亦思考香港如何在「一帶一路」倡議下發揮「超級聯繫人」角色。

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