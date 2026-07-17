元朗男賊連環爆竊商舖車輛 警方5小時內閃電拘人

元朗警區刑事調查隊經深入調查後，在接報後5個小時內，於昨日（7月16日）以「爆竊」、「車內盜竊」及「企圖車內盜竊」等罪，迅速拘捕一名39歲本地男子，涉嫌與區內發生的連環爆竊商舖及車內盜竊案有關，涉案金額約1,600港元。

元朗警區刑事調查隊高級督察林靈珊表示，昨早警方接獲元朗某商場店舖職員的報案，指商舖裏收銀機有被撬的痕跡，店內的1000港元現金被盜。警方到場調查，包括翻查商場閉路電視，發現涉案疑犯趁店舖未營業之際，潛入收銀櫃枱一帶爆竊。

除此之外，警方亦發現疑犯亦到另外三間攤位商店的櫃枱試圖爆竊，所幸攤位商店職員點算後未發現損失。其後，疑犯前往商場停車場，隨手拉動不同私家車車門，成功登上三部沒有上鎖車輛搜掠。警方隨後聯絡相關車主，經點算後其中一部車輛約600元現金被盜，另外兩車則未有損失。

元朗警區刑事調查隊高級督察林靈珊交代案情。黃文威攝

警方其後迅速鎖定疑犯身份、衣著和逃走方向，在接獲報案的五個小時內，元朗區內一名39歲涉案本地無業男子閃電落網，涉嫌「爆竊」、「車內盜竊」及「企圖車內盜竊」等罪。涉案男子正被扣查，將被控相關罪名，案件於周六（7月18日）早上在屯門裁判法院提堂。元朗警區刑事調查隊第七隊正跟進案件。

警方表示，案中疑犯選擇目標多數為開放式、攤位式、防盜措施較低的商戶，以及沒有鎖好的車輛。警方呼籲商舖提高防盜意識，包括鎖好貴重財物，避免在商店存放大量現金，並建議在商店加裝警報系統或閉路電視；另外車主亦應避免車內存放現金或貴重財物，離開時亦確保車輛鎖好。爆竊罪及車內盜竊罪屬嚴重罪行，一經定罪，最高判囚14年及10年，市民切勿以身試法。