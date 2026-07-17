Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

入境處夥多部門打擊黑工 一周內連拘26男女包括僱主

突發
更新時間：16:30 2026-07-17 HKT
發佈時間：16:30 2026-07-17 HKT

入境事務處於7月10日至16日，在全港多區打擊非法勞工，包括「曙光行動」、聯同勞工處的「光影行動」、聯同食環署和康文署的「驚愕行動」、聯同警方及勞工處的「權能者行動」，以及聯同警方的「冠軍行動」及「風沙行動」，共拘捕26人。

入境處指，行動中調查人員搜查多個目標地點，包括餐廳、街市及工廠等。被捕26人當中，包括17名懷疑非法勞工、5名僱主及4名逾期逗留人士。被捕懷疑黑工包括6男11女（24至59歲），當中4男3女持「行街紙」，另有1男2女涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證；

入境處呼籲市民舉報僱用非法勞工活動。資料圖片
入境處呼籲市民舉報僱用非法勞工活動。資料圖片

因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為4男1女（29至63歲）；至於被捕的逾期逗留人士為1男3女（37至61歲）。有關涉案僱主的調查仍然在進行，入境處不排除有更多人被捕。

入境處提醒市民，可使用舉報非法勞工專線（185 185）、傳真（2824 1166）、電郵（[email protected]）、或登入入境處網址利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格，向入境處舉報僱用非法勞工活動。

最Hit
移英三年慘遭綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
移英三年慘遭綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
影視圈
4小時前
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
01:46
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
即時國際
8小時前
內地LV門店。藍鯨新聞
LV控茶飲店侵權勝訴遭「杯葛」 內地門市冷清二手價大跌
即時中國
9小時前
鍾培生揭莊雅婷未成年曾主動搭訕：佢係我Fans 談生B爆金句「生一個娶你返嚟做乜X嘢」
鍾培生揭莊雅婷未成年曾主動搭訕：佢係我Fans 談生B爆金句「生一個娶你返嚟做乜X嘢」
影視圈
8小時前
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-16 16:51 HKT
前AV女優濱崎真緒批台灣工資低？拒赴台發展 做香港人學繁體字！驚曝「台灣店家工資是我現在全亞洲最低」
前AV女優濱崎真緒批台灣工資低？拒赴台發展 做香港人學繁體字！驚曝「台灣店家工資是我現在全亞洲最低」
生活百科
6小時前
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 果商3招教揀靚貨
03:41
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 貓山王最平40元磅 果商3招教揀靚貨
申訴熱話
10小時前
$88歎足120分鐘點心放題！九龍海逸君綽酒店海雲天3折優惠 維港靚景伴燒賣皇/蝦餃/叉燒包
$88歎足120分鐘點心放題！九龍海逸君綽酒店海雲天3折優惠 維港靚景伴燒賣皇/蝦餃/叉燒包
飲食
6小時前