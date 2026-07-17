入境處夥多部門打擊黑工 一周內連拘26男女包括僱主

入境事務處於7月10日至16日，在全港多區打擊非法勞工，包括「曙光行動」、聯同勞工處的「光影行動」、聯同食環署和康文署的「驚愕行動」、聯同警方及勞工處的「權能者行動」，以及聯同警方的「冠軍行動」及「風沙行動」，共拘捕26人。

入境處指，行動中調查人員搜查多個目標地點，包括餐廳、街市及工廠等。被捕26人當中，包括17名懷疑非法勞工、5名僱主及4名逾期逗留人士。被捕懷疑黑工包括6男11女（24至59歲），當中4男3女持「行街紙」，另有1男2女涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證；

入境處呼籲市民舉報僱用非法勞工活動。資料圖片

因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為4男1女（29至63歲）；至於被捕的逾期逗留人士為1男3女（37至61歲）。有關涉案僱主的調查仍然在進行，入境處不排除有更多人被捕。

入境處提醒市民，可使用舉報非法勞工專線（185 185）、傳真（2824 1166）、電郵（[email protected]）、或登入入境處網址利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格，向入境處舉報僱用非法勞工活動。