國安處搜兩書店｜涉煽動被捕5男女 獲准保釋候查

警方國安處周三（7月15日）根據海關轉介執法，突擊搜查旺角兩間獨立書店「留下書舍」及「田園書屋」，並拘捕3女2男，並於現場檢取一批境外寄港的具煽動意圖書籍。至今日（7月17日）警方表示，被捕5人已獲准保釋候查。

案情指，警方國安處接獲海關轉介，指早前在一批由境外寄到香港的貨物中，發現具煽動意圖的書籍。經調查後，國安處7月15日於旺角區搜查兩間書店，拘捕兩名37及57歲男子，及三名30至59歲女子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪。

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警方國安處人員搜查留下書舍。資料圖片

警方調查顯示，被捕5人涉嫌於店鋪內展示具有煽動意圖的物品，以及出售具煽動意圖的刊物，內容包括煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨。警方亦於書店檢取一批涉案的具煽動意圖書籍。

警方提醒市民，「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁七年，市民切勿以身試法。

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田園書屋。資料圖片