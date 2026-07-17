海洛英藏鞋盒逃避追緝 警搗4個儲存倉拘3男 包括2名內地旅客

為由源頭堵截毒品流入社區，守護青少年於暑期期間免受毒品禍害，警方毒品調查科展開代號「捍衛者」的反毒品行動，成功於全港多個地區搗破四個毒品儲存倉，檢獲市值超過3050萬元的各類懷疑毒品，並拘捕三名男子，當中包括兩名以內地旅客身份來港人士。警方在其中一個儲存倉，發現販毒集團將懷疑海洛英收藏在鞋盒內。警方相信販毒集團是刻意利用日常物品作掩飾逃避追緝，但結果仍難逃法網。

深入調查突破防線 探員四地同步突擊搜查

毒品調查科行動組高級督察湯敬培表示，警方經過深入調查，相信有販毒集團在全港不同地方設立多個毒品儲存倉，試圖便利日後銷售。探員昨日(16日)採取針對性打擊行動，同步搜查位於銅鑼灣、葵涌、土瓜灣及粉嶺的四個毒品儲存倉。這四個儲存倉分別隱藏於旅館房間、住宅、工業大廈及村屋內，企圖以此掩人耳目。

檢獲大批毒品 揭發鞋盒底藏海洛英掩飾

在昨日的搜查行動中，警方共檢獲24公斤懷疑可卡因、18公斤懷疑氯胺酮、2.2公斤懷疑海洛英、1公斤懷疑冰毒，以及41800粒搖頭丸。湯敬培指出，警方在打擊其中一個儲存倉時，發現販毒集團將懷疑海洛英收藏在鞋盒內。警方相信販毒集團是刻意利用日常物品作掩飾，試圖增加警方調查及追查的難度，但最終仍被探員一一識破及檢獲。

三男涉販毒被扣查 明日分送三處法院提堂

行動中被捕的三名男子年齡介乎25至38歲，其中有兩名是以內地旅客身份入境。三名被捕人士現正被警方扣查，稍後將會被暫控販運危險藥物罪，並於明日(18日)分別在東區、屯門及九龍城裁判法院提堂。據悉，販毒集團在網上以搵快錢方式作招徠，招攬睇倉、運毒人士，酬勞由數千至數萬元不等。

警方呼籲青年勿貪圖利益 販毒最高可判終身監禁

警方藉此機會呼籲市民，特別是青少年，切勿因一時貪念而受不法分子利誘參與販毒活動。湯敬培強調，販毒集團往往利用青少年或外來人士充當販毒工具，一旦被捕必須承擔嚴重的刑事後果。代號「捍衛者」的反毒品行動目前仍在持續進行，警方會繼續全力打擊毒品罪行，從源頭堵截毒品流入社區。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。