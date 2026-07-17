荃灣奪命車禍│58歲的士司機猝死 遺妻及7歲兒 頓失家庭經濟支柱

昨（16日）晚荃灣一輛載客的士剷上行人路撞欄，58歲姓何司機昏迷送院不治。何與妻子及一名僅7歲的兒子，一家三口同住大埔公屋單位，何妻獲知丈夫猝逝，坦言感到很突然，何是家庭經濟支柱，他的離世對家庭造成沉重打擊，稚子無知，當兒子獲告知爸爸「已上天堂」，兒子仍天真問道「咁佢幾時返落嚟呀？」令何妻倍感心酸。

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何妻說丈夫一直沒有長期病患，即使早在一、兩年前曾發生交通意外入院，經檢查後亦無發現有特別病症。「佢每日駕的士8小時，下午5時開工，凌晨2時便收工，有時會更早，已經駕咗十幾年車了。」

何與妻子尚未註冊，但二人育有一名7歲兒子，今年將升讀小學一年級，一家三口搬來大埔公屋單位不久，裝修亦很新淨，原本寄望一切有新的開始，可惜天意弄人，一家三口驟變單親家庭，「佢走得咁突然，主要係佢搵錢。」兒子雖然知道爸爸已離世消息，但彷彿未完全懂事，媽媽告訴他爸爸已「上咗天堂」，他反問「佢幾時返落嚟呀？」

意外發生於昨晚11暽許，一部俗稱「小露寶」的混能的士當時載著一名男乘客，沿馬頭壩道二線往荃灣海濱公園方向行駛，當途經屋苑映日灣對開，的士突緩慢向左偏移，隨後撞上行人路護欄，其他駕駛者見狀報警。警方到場後，何姓司機昏迷隨即送往仁濟醫院搶救，經搶救不治。