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黃雨│薄扶林塌山泥壓7電單車無人傷 當局指斜坡整體穩定 暫時封鎖車位

突發
更新時間：17:40 2026-07-17 HKT
發佈時間：13:41 2026-07-17 HKT

薄扶林道92號對開，今早（17日）11時半左右黃色暴雨警告信號生效期間，一幅10米乘10米斜坡有山泥塌下，部分樹木及山泥壓倒泊在路面的電單車停泊處，約7部電單車被壓至翻側，警方及消防接報到場，用生命探測器搜索，證實無人被困，無人受傷，並圍封該範圍有待處理。

土力工程處：斜坡綠化表土層滑落 硬性護面沒有受損

土力工程處表示，今日約12時接獲相關山泥傾瀉報告，處方隨即派出土力工程師聯同路政署實地視察。事故中，斜坡護面上用於綠化的表土層滑落，影響斜坡底部的電單車停車位，無人受傷。經視察後確認，斜坡的硬性護面沒有受損，整體穩定性亦不受影響。 路政署已按處方建議安排清理路面的泥石，該處的停車位暫時封閉，以保障公眾安全。

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