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尖沙咀iSQUARE英皇戲院播《奧德賽》突響火警鐘 約20觀眾疏散：聞到濃烈煙味

突發
更新時間：08:36 2026-07-17 HKT
發佈時間：08:36 2026-07-17 HKT

尖沙咀大型商場iSQUARE驚傳火警。網上社交平台流傳，有觀眾於昨日（17日）晚上9時50分，在iSQUARE英皇戲院觀看電影《奧德賽》（The Odyssey）IMAX版時，正當電影播放至最後約10分鐘的最精彩「戲玉」情節，銀幕畫面突然戛然而止，商場更隨即響起火警鐘。巧合的是，當時銀幕上的電影台詞剛好停在「來人把這些乞丐都趕出去！」，令在場觀眾哭笑不得。

觀眾遇火警被逼離開：唔通要由頭睇多次？

意外發生後，網絡社交平台Threads及小紅書上，分別有多名在場觀眾發文訴苦，指昨晚在英皇戲院觀看《奧德賽》期間突然遇上火警鐘大作，眾人被迫倉皇撤離。有市民透露，走火警期間在商場通道內已嗅到相當濃烈的煙味；亦有專程入場的影迷極度失望地表示：「睇咗兩個半鐘，唔俾我睇埋個尾，唔通要由頭睇多次？」對於未能觀看大結局感到非常崩潰與無奈。

巧合的是，觀眾疏散時，當時銀幕上的電影台詞剛好停在「來人把這些乞丐都趕出去！」小紅書@Waffle的日常圖
巧合的是，觀眾疏散時，當時銀幕上的電影台詞剛好停在「來人把這些乞丐都趕出去！」小紅書@Waffle的日常圖
觀眾被迫倉皇撤離。小紅書@Harmony
觀眾被迫倉皇撤離。小紅書@Harmony
消防人員接報到場。Threads@lawtin23
消防人員接報到場。Threads@lawtin23

警方接報到場調查 證冷氣短路引致風機管道受損

警方發言人表示，於今日（18日）凌晨0時34分接獲市民報案，指尖沙咀iSQUARE 7樓英皇戲院在播放電影途中，突然響起警鐘並嗅到一股異樣煙味，戲院職員隨即依程序通知所有觀眾緊急離開。消防人員接報趕至現場，經初步調查後，發現煙味其實是來自該戲院樓下的另一樓層，相信是該層的冷氣系統發生短路所致，事件中幸無人受傷。

消防處則回應指，案件中共有20名市民自行疏散到地面安全地方。消防員經深入調查後發現，戲院天花板的風機管道線有由火警造成的損毀痕跡，目前已交由相關部門及院方作進一步跟進與維修。

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