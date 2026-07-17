珍惜生命│駿發花園男子飛墮平台 當場不治

油麻地有人墮樓身亡。今日（17日）凌晨零時許，油麻地眾坊街3號駿發花園的保安人員在巡邏期間，發現一名男子倒臥在大廈的一處平台上，懷疑他從高處墮下，遂報案求助。

救援人員趕往現場後，登上平台為倒臥的男子進行檢驗。惟經現場證實，該名姓劉（53歲）男事主已當場不治，毋須送院。

警方隨即封鎖現場平台及部分範圍展開調查。經警員在場初步調查，相信劉姓男事主是從大廈上址一個單位的露台位置墮下。

警員在涉事單位內及現場進行搜證，並未檢獲遺書，卻檢獲一封收數信。死者的具體死因，仍有待稍後進行驗屍後才能確定，警方目前將案件列作「有人從高處墮下」跟進調查。

防止自殺求助熱線：



「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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