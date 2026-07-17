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珍惜生命｜北角匯對開海面女子遇溺 消防小艇救起送院搶救

突發
更新時間：07:49 2026-07-17 HKT
發佈時間：07:49 2026-07-17 HKT

北角今日（17日）清晨發生一宗墮海遇溺事件。早上6時許，有市民在北角匯對開海面散步期間，赫然發現離岸海面上懷疑有人遇溺，在水中一浮一沉，隨即報警求助。

警方及消防接報後迅速趕往現場。警員首先到達北角渡輪碼頭對開海面視察，確認發現有人在海中漂浮。消防隨即派出小艇到場展開救援，最終在離岸約二十米的位置，將該名大約50至60歲的中年女子救起。

女事主被救上消防小艇時已陷入昏迷，失去知覺。消防小艇隨即將她送往附近的北角消防碼頭上岸，交予在場候命的救護人員接手。救護人員隨即使用心外壓儀器為她急救，並將她緊急送院搶啟󠄁。

救護車隨即將昏迷的女事主急送東區醫院搶救。警方目前正就女事主的身份、墮海原因以及事件是否涉及自殺或意外展開調查。

 

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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