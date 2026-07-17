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警搗觀塘外圍賭博洗黑錢中心拘12男女 檢獲及凍結逾70萬元犯罪得益

突發
更新時間：03:38 2026-07-17 HKT
發佈時間：03:38 2026-07-17 HKT

警方自七月起展開「戈壁」（CROWBEAK）、「風盾」（WINDSHIELD）及雷霆（THUNDERBOLT）行動，以打擊外圍賭博及有組織犯罪集團的非法活動，堵截犯罪分子的收入來源。

其後，西九龍總區重案組人員根據線報及經深入調查，鎖定一個專為非法賭博網站洗黑錢的犯罪團伙，並於七月十五和十六日展開一個代號「瞬馭」（FASTCONQUEST）的情報主導行動，成功偵破該犯罪集團位於觀塘的一個處理賭博網站得益和洗黑錢中心。

警方成功偵破該犯罪集團位於觀塘的一個處理賭博網站得益和洗黑錢中心。警方圖片
警方成功偵破該犯罪集團位於觀塘的一個處理賭博網站得益和洗黑錢中心。警方圖片
警方共檢獲超過四十萬元現金的懷疑犯罪得益和七台電腦。警方圖片
警方共檢獲超過四十萬元現金的懷疑犯罪得益和七台電腦。警方圖片
警方共檢獲超過四十萬元現金的懷疑犯罪得益和七台電腦。警方圖片
警方共檢獲超過四十萬元現金的懷疑犯罪得益和七台電腦。警方圖片


行動中，人員共拘捕10名本地男子及2名本地女子，年齡介乎24至58歲，涉及的罪行包括「收受賭注」、「向收受賭注者下注」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等。當中的4男2女分別為該犯罪集團的骨幹成員、相關洗黑錢中心的管理員或職員。其餘的6名被捕男子為收受賭注的傀儡戶口持有人及網站賭客。

警方共檢獲超過四十萬元現金的懷疑犯罪得益和七台電腦。同時，警方成功凍結一名集團主腦的虛擬貨幣錢包內總值三十三萬元的虛擬貨幣懷疑犯罪得益。

所有被捕人現正被扣留調查。

警方提醒市民，根據香港法例第一百四十八章《賭博條例》，任何人向收受賭注者投注即屬違法，首次被定罪，最高可被判處罰款一萬元及監禁三個月。

任何人如非法收受賭注，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及監禁七年。即使賭博網站不在香港，如果市民在香港參與相關網站運作，亦可能干犯相關《賭博條例》。

警方呼籲巿民，切勿參與任何非法賭博及洗黑錢活動。

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