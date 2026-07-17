反外圍賭博│世界盃爭冠 警搗觀塘外圍波洗黑錢中心 拘12男女檢逾70萬資產
更新時間：03:38 2026-07-17 HKT
發佈時間：03:38 2026-07-17 HKT
發佈時間：03:38 2026-07-17 HKT
世界盃賽事步入戲肉，爭冠大戰一觸即發，全城掀起睇波熱潮。然而，有非法外圍賭博集團趁機大肆活躍，企圖從中抽水。為徹底堵截有組織犯罪集團的收入來源，警方持續加強執法，嚴厲打擊任何形式的外圍賭博元素。
警方自今年7月起，已展開代號「戈壁」、「風盾」及「雷霆」等連串反罪惡行動，全方位掃蕩非法外圍賭博。西九龍總區重案組人員根據線報及深入調查，近日更成功鎖定一個專門為非法賭博網站「洗白」資金的犯罪團伙。並於7月15及16日，展開代號「瞬馭」的行動，直搗該集團位於觀塘的洗黑錢及處理賭博得益中心。行動中，探員共拘捕12名本地男女（10男2女），年齡介乎24至58歲。
被捕人士分工仔細，當中4男2女為集團骨幹成員及洗黑錢中心的管理員；其餘6名男子則為提供傀儡戶口協助收受賭注的持有人，以及參與外圍網的賭客。他們涉嫌干犯「收受賭注」、「向收受賭注者下注」及「洗黑錢」等嚴重罪行，所有人現正被扣留調查。
警方在現場搜獲大批證物，包括7部電腦，並起出超過40萬元現金的懷疑犯罪得益。為徹底切斷其資金鏈，警方更追蹤至虛擬領域，成功凍結集團主腦加密貨幣錢包內、總值約33萬元的虛擬貨幣。
不法分子往往利用即時通訊軟件或社交平台招攬賭客，世界盃決賽當前，警方呼籲市民切勿受誘惑而以身試法，而參與外圍賭博不僅助長黑社會氣焰，更需面對沉重的法律代價。
根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人向收受賭注者投注即屬違法，首次被定罪，最高可被判處罰款一萬元及監禁三個月。任何人如非法收受賭注，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁七年。即使賭博網站不在香港，如果市民在香港參與相關網站運作，亦可能干犯相關《賭博條例》。
警方呼籲巿民，切勿參與任何非法賭博及洗黑錢活動。
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