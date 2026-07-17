反外圍賭博│世界盃爭冠 警搗觀塘外圍波洗黑錢中心 拘12男女檢逾70萬資產

世界盃賽事步入戲肉，爭冠大戰一觸即發，全城掀起睇波熱潮。然而，有非法外圍賭博集團趁機大肆活躍，企圖從中抽水。為徹底堵截有組織犯罪集團的收入來源，警方持續加強執法，嚴厲打擊任何形式的外圍賭博元素。

警方自今年7月起，已展開代號「戈壁」、「風盾」及「雷霆」等連串反罪惡行動，全方位掃蕩非法外圍賭博。西九龍總區重案組人員根據線報及深入調查，近日更成功鎖定一個專門為非法賭博網站「洗白」資金的犯罪團伙。並於7月15及16日，展開代號「瞬馭」的行動，直搗該集團位於觀塘的洗黑錢及處理賭博得益中心。行動中，探員共拘捕12名本地男女（10男2女），年齡介乎24至58歲。

警方成功偵破該犯罪集團位於觀塘的一個處理賭博網站得益和洗黑錢中心。警方圖片

警方共檢獲超過四十萬元現金的懷疑犯罪得益和七台電腦。警方圖片

警方共檢獲超過四十萬元現金的懷疑犯罪得益和七台電腦。警方圖片

被捕人士分工仔細，當中4男2女為集團骨幹成員及洗黑錢中心的管理員；其餘6名男子則為提供傀儡戶口協助收受賭注的持有人，以及參與外圍網的賭客。他們涉嫌干犯「收受賭注」、「向收受賭注者下注」及「洗黑錢」等嚴重罪行，所有人現正被扣留調查。

警方在現場搜獲大批證物，包括7部電腦，並起出超過40萬元現金的懷疑犯罪得益。為徹底切斷其資金鏈，警方更追蹤至虛擬領域，成功凍結集團主腦加密貨幣錢包內、總值約33萬元的虛擬貨幣。

不法分子往往利用即時通訊軟件或社交平台招攬賭客，世界盃決賽當前，警方呼籲市民切勿受誘惑而以身試法，而參與外圍賭博不僅助長黑社會氣焰，更需面對沉重的法律代價。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人向收受賭注者投注即屬違法，首次被定罪，最高可被判處罰款一萬元及監禁三個月。任何人如非法收受賭注，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁七年。即使賭博網站不在香港，如果市民在香港參與相關網站運作，亦可能干犯相關《賭博條例》。

警方呼籲巿民，切勿參與任何非法賭博及洗黑錢活動。

