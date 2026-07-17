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荃灣的士鏟行人路撞欄 58歲司機昏迷送院亡 疑載客期間病發肇禍

突發
更新時間：02:28 2026-07-17 HKT
發佈時間：02:28 2026-07-17 HKT

荃灣發生致命交通意外。昨日（16日）晚上11時許，一輛載客的士駛至馬頭壩道時懷疑失控，鏟上行路並撞向路旁鐵欄後始停下，58歲姓何的士司機當場重創昏迷，被送往仁濟醫院急救，惜延至今日（十七日）凌晨1時06分宣告搶救無效不治。目前警員正調查車禍起因。

意外現場為荃灣馬頭壩道。該輛俗稱「小露寶」的混能的士當時載著一名男乘客，沿馬頭壩道二線往荃灣海濱公園方向行駛，當途經屋苑映日灣對開，司機懷疑突然病發，的士頓變「無人駕駛」，繼而向左「飄移」，越過慢線鏟上行人路，再撞向鐵欄停下，58歲男司機當場重傷昏迷。其他駕駛人士見狀協助報警。

救護員接報趕至，即場為昏迷司機進行急救，並將他送往仁濟醫院救治。然而，由於司機傷勢過重，延至今日凌晨1時零06分，醫生最終宣告其傷重不治。

至於意外發生時身處車廂內的男乘客，在車禍中並無受傷。他在現場留在路旁協助警員提供資料。警方其後在意外現場進行搜證，跟進調查。

現場所見，的士在車禍後左前輪擱在行人路上，左邊車頭緊貼鐵欄，引擎蓋打開，表面損毀不算嚴重。

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