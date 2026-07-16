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Customs Yes青年新疆之旅｜到訪大巴扎賽里木湖汗血馬基地 感受文化與自然

突發
更新時間：22:38 2026-07-16 HKT
發佈時間：22:38 2026-07-16 HKT

「香港海關青年發展計劃」（Customs YES）40名青年成員，近日參與了新疆「一帶一路」探索之旅。當中，成員由特色文化走到自然生態，感受新疆民族風情、文化魅力及綠色生態建設成果。

成員參觀新疆古生態園汗血馬基地，近距離認識這種珍貴馬種，了解汗血馬培育方式、保育工作及背後承載的歷史文化。

另外，成員到訪新疆國際大巴扎及喀贊其民族旅遊區，走進充滿中亞特色旅游區，感受熱鬧又繽紛的民族風情、特色建築、民族手工藝品及精彩表演，眾人從視覺、聽覺到親身體驗，全方位認識新疆多元文化的魅力。

會員亦實地欣賞號稱「大西洋最後一滴眼淚」的賽里木湖，從湖區壯麗自然景觀，了解其豐富生態及當地保育工作，感受國家中西部地區在綠色生態建設方面成果。

由民族文化到自然風光，今次行程令會員對新疆有更立體、更深刻認識。參加者不但感受到祖國文化多元與深厚，亦見證到生態保育及可持續發展重要性。

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