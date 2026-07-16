鍾雨璇智擒騙徒｜化身正義女神瞓身幫朋友伏擊騙徒 誓要「捉得一個得一個」

曾參加港姐、工展小姐及「大閘蟹小姐」，現為女團Riva成員的歌手鍾雨璇（Ophelia）日前成為正義女神，為朋友向賣假波鞋的騙徒成功追討1600元，獲得大量網民稱讚。她向《星島頭條》表示，自己的家人曾誤墮網上購物騙案損失金錢，故此非常痛恨詐騙，發誓要「捉得一個得一個」。

鍾雨璇指朋友早前在Carousell以1400元購買一對Air Jordan限量版波鞋，當時她已多番提醒朋友要小心，又要求朋友一定要面交，詎料騙徒在交收當日竟放飛機，聲稱會用速遞運送波鞋上門。當鍾雨璇的朋友用二維碼付款後，始發現對方向她收取1400元人民幣（大約1621元），而且更一去無回頭，沒有發貨，而且一直「唔應機」。

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雖然朋友誤墮騙局，鍾雨璇仍為她抱不平，決定為她追討損失，「我身邊有屋企人買演唱飛俾人呃過，我真係好唔鍾意，所以要捉得一個得一個，同埋上網睇原來呢個係慣犯嚟，我就決定用另一個Carousell戶口試下約唔約到佢交收」。

鍾雨璇憶述，她相約騙徒在昨日（15日）下午3時於港鐵旺角站佯裝交收波鞋，惟對方突然更改交收時間至下午5時半，又不肯透露自己當時的衣著，非常蠱惑。當對方出現時便立即上前將他截停，要求他退回騙款，「佢話自己喺閘入面，我哋即刻入閘捉住佢，本身我叫佢還錢，佢就話自己聽不懂，我就即刻用普通話叫佢還錢，唔畀佢走」。

當時騙徒手持多對假波鞋，相信他仍要與其他人交收，但對於鍾雨璇的質問，不斷表示不知道及不承認，「我拎電話影住佢叫佢還錢，但其實佢係『艇仔』嚟，主腦唔係佢，我好嚴厲咁同佢講，如果佢唔還錢就報警，如果肯還返啲錢就畀一次機會，咁個男人就同主腦講，最後都有畀返$1600我哋，我就delete條片，而我趕時間所以無報警」。