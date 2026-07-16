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海關破火炭工廈私煙倉 檢逾690萬元貨拘兩內地男

突發
更新時間：18:34 2026-07-16 HKT
發佈時間：18:34 2026-07-16 HKT

香港海關人員在昨日（7月15日）在沙田火炭一工廈單位，搗破一個懷疑私煙貯存倉庫，共檢獲約154萬支懷疑私煙，估計市值約692萬元，應課稅值約508萬元，並拘捕兩名內地男子。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組督察龔卓烽表示，關員昨日下午突擊搜查火炭一工廈單位，發現內裏存放大量紙皮箱裝載的私煙，並拘捕兩名分別報稱司機及外賣員的內地男子。據悉兩男持雙程證來港。

利用繁忙工廠區掩飾私煙活動

海關提到，火炭工廠區內日間人流、車流、物流活動頻繁，相信有人企圖利用繁忙環境作掩飾，將私煙活動混雜於一般貨物搬運及商業活動中，並存放於工廈單位，減低被發現機會。

另外海關留意到，涉案私煙非本港常見牌子，懷疑有人計劃將該批私煙重新整理包裝，再轉運至其他煙稅較高地區牟取暴利。

兩名被捕人已被控一項「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，案件將於明日（7月17日）在沙田裁判法院提堂。海關正追查該批私煙來源及去向，並繼續以全方位策略，嚴厲打擊各類私煙活動，包括走私、貯存、分銷及販賣私煙，以保障本港稅收。

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