量子計算顛覆全球數據安全 警凝聚跨界智慧 建構「量子準備型智慧警政」

量子計算的快速演進正顛覆全球數據安全。香港警隊「智慧警政顧問小組」第六次會議由刑事及保安處處長陳東主持，延續AI安全與治理的研討，正式將視野延伸至量子科技領域，深度聚焦其對加密體系、數碼證據及通訊安全的深遠影響。

陳東致辭時強調，量子科技已步出實驗室，與政府、金融及市民數碼生活息息相關。國家「十五五」規劃亦明確將量子通訊、計算及測量列為戰略部署與經濟增長點，並要求走向產業化。目前特區政府已推出前沿科技研究支援計劃，金管局更提出建立「量子準備度指數」協助銀行業進行評估，足見量子準備已成維護網絡韌性的關鍵議題。

與會專家與警隊代表就量子風險辨識及科技機遇進行互動交流。

陳東強調，量子科技對警政帶來挑戰與機遇並存。強大量子電腦雖會衝擊現行加密、威脅敏感資料與網罪偵查；但量子通訊及高效計算，亦能為安全通訊與智慧警政開創嶄新工具。

中移香港首席架構師韋海分享了本地實踐。他指量子通訊基於不可克隆、測量坍縮等特性，能保障高敏感資料傳輸。未來後量子密碼（PQC）與量子密鑰分發（QKD）可互補發展，為數碼城市構築安全基礎。 香港正穩步推進量子通訊。本地團隊已成功在光纖中實現長距離密鑰傳輸；現計劃建設連接主要地區與數據中心的光纖量子網絡，開展總距離逾百公里的延伸測試。

在警務應用上，韋海建議重大活動時利用量子加密保護無人機控制鏈路，防範無線干擾與劫持風險；或在總部與各單位間建立加密專線，保障跨部門敏感資料流轉。這將全面提升警隊在低空安全、關鍵設施防護及數據處理的保障能力。

01 Quantum Incorporated高級顧問暨抗量子密碼技術專家季瑞華先生則從國際網絡安全趨勢剖析量子威脅。他指出，現行網絡通訊、金融交易與資料保護深依賴公鑰加密，而2030至2035年是向抗量子技術遷移的全球關鍵節點。2030年後新系統將停用傳統演算法，2035年主要國家與關鍵基礎設施更將完成全面改制，不跟隨將面臨巨大系統性營運風險。

他提醒須關注兩大風險：「先截取、後解密」即預先竊取資料待日後破解；「先信任、後偽造」即利用未來被攻破的技術偽造身份文件。由於密碼遷移涉及系統及兼容性等複雜工程，無法一蹴而就，公共安全部門必須及早建立風險導向的路線圖。

他建議機構盡快建立「密碼材料清單」盤點資產，識別關鍵系統並按敏感度及保存年期訂立遷移次序，同時藉由後量子密碼試驗強化密碼敏捷性。

與會專家一致認為，量子科技對數碼安全、金融系統及公共安全影響深遠。警隊應以前瞻視野審視量子風險，將量子準備正式納入智慧警政與網絡安全的長遠規劃中。他們建議從三方面推進：一是加強能力培訓，提高人員對量子計算潛在影響的風險意識；二是參考國際與金融經驗，盤點加密依賴的情況並制訂後量子遷移路線圖；三是深化警、校、企三方協作，結合本地科研成果探索實務應用。

陳東總結指，AI與量子科技均是引領未來警政的前沿技術。警隊將凝聚跨界智慧，平衡科技創新與安全治理，及早部署「量子準備型警政」，以提升香港在網絡與公共安全領域的防禦韌性。