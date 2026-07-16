倫敦金騙局｜警再拘1男累計10人落網 涉嫌串謀詐騙

警方瓦解一個以觀塘1,500呎商廈辦公室作幌子的虛假倫敦金投資集團，拘捕9名男女，調查顯示集團針對曾投資倫敦金失利的苦主落手，再實施「二次傷害」騙取金錢。警方經進一步調查，昨日（15日）於打鼓嶺區再拘捕一名26歲本地男子，涉嫌「串謀詐騙」。

早前被捕的一名26歲本地男子已被暫控一項「串謀詐騙」罪及一項「洗黑錢」罪，案件已於今日（16日）上午在觀塘裁判法院提堂。其餘所有被捕人已獲准保釋候查，須於八月下旬向警方報到。

相關新聞 : 專呃倫敦金失利苦主作「二次傷害」 警冚觀塘假投資公司拘9男女 單一最高損失金額達370萬

警方指，詐騙集團首先以電話形式接觸受害人，聲稱受害人多年前在其他投資公司仍有閒置的倫敦金，而因近年金價上升，其戶口已累積可觀的盈利。初時，騙徒聲稱受害人只需繳付有限的資金及簽署第三方授權書便可在短期內取回利潤。當受害人不虞有詐繳交騙款後，詐騙集團便會以不同的藉口拖延，包括清繳存倉費、追加保證金、繳付稅項等，加上大量投資術語，繼而不斷向受害人索取更多金錢。