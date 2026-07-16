醫美中心呃保險｜消息：被捕69歲醫生曾捲年初新型碰瓷黨案 案發後改名

一間醫學美容中心安排顧客進行電波拉皮等美容療程，其後向保險公司聲稱進行去疣及引流膿瘡等治療，並提供虛假醫療證明書，騙取有關賠償。警方拘捕14名男女，其中兩人為註冊醫生。據了解，其中一名被捕的69歲姓謝醫生，懷疑與今年初的「新型碰瓷黨」案有關，早前被商業罪案調查科拘捕後更改中英文名字，僅保留原有姓氏。

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多名苦主現身傳媒舉報，令撞車碰瓷黨曝光。《東張西望》截圖

翻查資料，警方今年2月召開記者會，指有司機在交通事故發生一段時間後，疑被人無理索取高額償，並指多宗同類案件均涉及同一間律師行和同一名姓謝的醫生，質疑是「集團式」敲詐。警方經調查後拘捕4名男女，包括一對本地索償人夫婦及兩名醫生。

警方在後續的記者會上透露，有涉案人在輕微交通事故下誇大傷勢，獲取多張醫生證明書以證明受傷及獲取長期病假，惟他在本地診所求醫及拿取醫生紙的日子，並非身處香港，懷疑被捕人涉嫌串通個別醫生造假，藉以索取巨額賠償。

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至今年6月，警方至今已累積達500宗懷疑個案，涉及金額達1.35億港元，單一最大申索金額為800萬元，同時進行第三輪拘捕行動，再拘捕多11名涉案人士，令累計被捕人數增至36人。