醫美中心呃保險｜保險業警示濫用「打疣」等醫保索償 恐推高保費「全民埋單」

警方日前展開代號「金峯」的執法行動，搗破一個利用美容中心及虛假醫療證明書詐騙逾200萬元醫療保險的犯罪集團，拘捕包括醫生、保險代理及顧客在內共14人。香港保險業聯會行政總監劉佩玲在記者會上發言，表示歡迎執法，但指出雖然純粹基於醫學需要的「打疣」治療目前符合保險索償規矩，但市民若貪圖小便宜濫用甚至詐騙索償，長遠可能導致全港保費面臨大幅飆升的危機。

警方在記者會上提到，犯罪集團的保險從業員，安排顧客到指定醫美中心接受療程，其後涉嫌向保險公司提交虛假的醫療證明書，訛稱有關人士接受符合保單範圍的治療，例如去疣、引流膿瘡、倒甲等，以騙取醫療保險賠償。然而調查發現，有關人士實際上接受的，為並不屬保障範圍的美容療程，例如打荷爾蒙斑、去雀斑、電波拉皮等等。

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左起：商業罪案調查科訛騙調查組高級督察劉兆寶及香港保險業聯會行政總監劉佩玲。

劉佩玲表示，保險業對任何保險詐騙活動均「零容忍」，歡迎警方執法。她又提到，「疣」屬於過濾性病毒，若投保人因實際醫療需要接受去疣手術，醫療保險理所當然會賠償。然而，近年有大量個案涉及假借「打疣」等療程之名，實則進行非保障範圍內的美容程序，實在不容忽視。

打疣索償率世界罕見 4年醫療開支暴升六成

劉佩玲引述理工大學專業及持續教育學院最新發布的調查數據，在香港最常見的十種外科手術中，「打疣」高居第二及第三位，佔前十位個案宗數近三成（涉及兩萬多宗），此一比例在世界各地極為罕見。劉佩玲質疑，這反映出不少個案背後恐涉及以美容為實、索償為名的詐騙案件。

數據同時顯示，香港醫療開支在疫情後急速膨脹。由2019年至2023年的短短四年間，本港醫療開支整體飆升了六成，相當於每年平均增幅達15%。劉佩玲警告，若此趨勢未能改善，預計5年後醫療開支將再增一半，10年後甚至可能翻倍。

警方展示涉案證物。楊偉亨攝

保費上調恐現惡性循環 業界籲切勿以身試法

劉佩玲指出，保險公司作為風險池的管理人，若醫療開支增長過於劇烈，在無計可施之下只能被迫調高保費。一旦保費持續攀升，全港400多萬名已購買醫保的市民，將被迫承擔高昂的保費壓力。這甚至可能導致部分市民在退休、最需要保障時，因無法負擔保費而被迫退保，重新重返公營醫療系統。

劉佩玲最後呼籲，市民切勿抱著「有買保險去claim（索償）天經地義」的心態。她直言，如果市民的確有醫療需要，保險公司義不容辭；然而市民如果聽信中介、醫護人員或美容服務供應商的誘惑，貪小便宜濫用醫療保險，此舉不僅涉及違法行為，更會積沙成塔，最終令全港市民共同承受保費加價的惡果。

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犯罪集團犯案流程。