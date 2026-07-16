醫美中心呃保險｜保險業警示濫用「打疣」等醫保索償 恐推高保費「全民埋單」
發佈時間：16:19 2026-07-16 HKT
警方日前展開代號「金峯」的執法行動，搗破一個利用美容中心及虛假醫療證明書詐騙逾200萬元醫療保險的犯罪集團，拘捕包括醫生、保險代理及顧客在內共14人。香港保險業聯會行政總監劉佩玲在記者會上發言，表示歡迎執法，但指出雖然純粹基於醫學需要的「打疣」治療目前符合保險索償規矩，但市民若貪圖小便宜濫用甚至詐騙索償，長遠可能導致全港保費面臨大幅飆升的危機。
警方在記者會上提到，犯罪集團的保險從業員，安排顧客到指定醫美中心接受療程，其後涉嫌向保險公司提交虛假的醫療證明書，訛稱有關人士接受符合保單範圍的治療，例如去疣、引流膿瘡、倒甲等，以騙取醫療保險賠償。然而調查發現，有關人士實際上接受的，為並不屬保障範圍的美容療程，例如打荷爾蒙斑、去雀斑、電波拉皮等等。
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劉佩玲表示，保險業對任何保險詐騙活動均「零容忍」，歡迎警方執法。她又提到，「疣」屬於過濾性病毒，若投保人因實際醫療需要接受去疣手術，醫療保險理所當然會賠償。然而，近年有大量個案涉及假借「打疣」等療程之名，實則進行非保障範圍內的美容程序，實在不容忽視。
打疣索償率世界罕見 4年醫療開支暴升六成
劉佩玲引述理工大學專業及持續教育學院最新發布的調查數據，在香港最常見的十種外科手術中，「打疣」高居第二及第三位，佔前十位個案宗數近三成（涉及兩萬多宗），此一比例在世界各地極為罕見。劉佩玲質疑，這反映出不少個案背後恐涉及以美容為實、索償為名的詐騙案件。
數據同時顯示，香港醫療開支在疫情後急速膨脹。由2019年至2023年的短短四年間，本港醫療開支整體飆升了六成，相當於每年平均增幅達15%。劉佩玲警告，若此趨勢未能改善，預計5年後醫療開支將再增一半，10年後甚至可能翻倍。
保費上調恐現惡性循環 業界籲切勿以身試法
劉佩玲指出，保險公司作為風險池的管理人，若醫療開支增長過於劇烈，在無計可施之下只能被迫調高保費。一旦保費持續攀升，全港400多萬名已購買醫保的市民，將被迫承擔高昂的保費壓力。這甚至可能導致部分市民在退休、最需要保障時，因無法負擔保費而被迫退保，重新重返公營醫療系統。
劉佩玲最後呼籲，市民切勿抱著「有買保險去claim（索償）天經地義」的心態。她直言，如果市民的確有醫療需要，保險公司義不容辭；然而市民如果聽信中介、醫護人員或美容服務供應商的誘惑，貪小便宜濫用醫療保險，此舉不僅涉及違法行為，更會積沙成塔，最終令全港市民共同承受保費加價的惡果。
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