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新西蘭南島港人遇車禍罹難 入境處：已按家屬意願提供協助

突發
更新時間：16:12 2026-07-16 HKT
發佈時間：16:12 2026-07-16 HKT

新西蘭南島皇后鎮附近的卡德羅納皇冠山路（Crown Range Road），於昨日（15日）上午發生嚴重車禍，一名香港人在意外中不幸遇難。香港入境事務處證實接獲求助，已按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。

相關新聞：新西蘭南島附近發生嚴重車禍 1名港人不幸罹難

入境處接獲求助。資料圖片
入境處接獲求助。資料圖片

入境處回覆《星島頭條》表示，該署在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐克賴斯特徹奇總領事館（總領館）了解情況，並已按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。該處會繼續與公署、總領館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

處方又呼籲身在外地的香港居民，如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

中國駐新西蘭克賴斯特徹奇（基督城）總領館證實車禍中一名香港人罹難，並指總領館對此不幸事件表示深感痛惜，事發後已於第一時間啟動應急機制，向遇難者家屬表示深切慰問，並將竭誠為家屬前赴當地處理善後事宜提供領事協助。

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