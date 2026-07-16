醫美中心療程「掛羊頭賣狗肉」 呃逾200萬元保險 警拘14人包括醫生
發佈時間：15:01 2026-07-16 HKT
警方商業罪案調查科昨日（7月15日）展開代號「金峯」的執法行動，搗破一個利用醫美中心及虛假醫療證明書詐騙保險的犯罪集團，拘捕3男11女（19至69歲），涉嫌「串謀詐騙」。涉及保險索償總額超過200萬港元。
其中一被捕醫生同涉「新型碰瓷黨」案
商業罪案調查科訛騙調查組高級督察劉兆寶交代案情，指被捕人士包括2名美容中心職員、2名註冊醫生、3名保險代理及7名保險索償人。他們涉嫌於2025年10月至11月期間串謀詐騙保險公司，涉及九宗虛假醫療保險索償，涉款約11.4萬港元，每宗涉及數千至2萬多元不等。警方提到，其中一名被捕醫生更涉及早前一宗「新型碰瓷黨」案件有關，但兩宗案件之間是否有關聯仍待調查。
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有當事人不在港成破案關鍵
警方調查顯示，犯罪集團的保險從業員，安排顧客到指定醫美中心接受療程，其後涉嫌向保險公司提交虛假的醫療證明書，訛稱有關人士接受符合保單範圍的治療，例如去疣、引流膿瘡、倒甲等，以騙取醫療保險賠償。
然而調查發現，有關人士實際上接受的，為並不屬保障範圍的美容療程，例如打荷爾蒙斑、去雀斑、電波拉皮等等。警方亦發現，部分醫療證明上所列求診日期，醫生或索償人根本不在香港，反映醫療紀錄真確性存疑。
此外，警方主動向多間保險公司索取相關文件作進一步調查，發現涉案美容中心於2025年6月至2026年4月營運期間，曾向多間保險公司提交約200宗保險索償申請，涉及賠償金額超過200萬港元。警方現正積極分析及審視相關文件，以確定是否涉及更多可疑保險索償個案。
行動中，人員搜查涉案美容中心及各被捕人士住所，檢獲多部手提電話、電腦及相關文件作進一步法證檢驗。所有被捕人士正被扣查，警方仍在追查案件，不排除更多人被捕。
警方提醒市民，任何人士如提交虛假資料、虛假醫療證明或隱瞞事實，以騙取保險賠償，均可能觸犯「串謀詐騙」或其他相關罪行。一經定罪，最高可判監禁14年。警方亦呼籲醫護人員、保險中介及市民切勿參與任何保險詐騙活動，切勿因一時利益而以身試法。
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