警秀茂坪搗非法收債集團 拘6人檢油漆鐵蓮花 最細14歲

警方表示，秀茂坪警區反三合會行動組人員根據情報分析及深入調查後，於本周一和周二（13日至14日）進行代號「雷霆」（THUNDERBOLT）暨「禁械」（FORBIDARMS）行動，搗破一個非法收債集團。



本周一人員在秀茂坪邨展開埋伏行動，截查一名14歲本地少年，在他的身上檢獲一樽油漆及一個鐵蓮花，遂以涉嫌「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」及「管有違禁武器」將他拘捕。人員經深入調查後鎖定一個非法收債集團，相信該集團成員利用通訊軟件招攬及指使他人進行非法收債活動。

人員於13日及14日分別在上水區及觀塘區，以涉嫌「串謀刑事毀壞」拘捕1名本地男子及2名本地少年（介乎17至18歲），相信他們為集團骨幹成員。另外，人員於14日分別於觀塘區及上水區，以涉嫌「刑事毀壞」拘捕2名少年（介乎15至16歲），相信他們與另外兩宗「刑事毀壞」案件有關。所有被捕人已獲准保釋候查，須於8月中旬向警方報到。