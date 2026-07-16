Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警秀茂坪搗非法收債集團 拘6人檢油漆鐵蓮花 最細14歲

突發
更新時間：14:29 2026-07-16 HKT
發佈時間：14:29 2026-07-16 HKT

警方表示，秀茂坪警區反三合會行動組人員根據情報分析及深入調查後，於本周一和周二（13日至14日）進行代號「雷霆」（THUNDERBOLT）暨「禁械」（FORBIDARMS）行動，搗破一個非法收債集團。

本周一人員在秀茂坪邨展開埋伏行動，截查一名14歲本地少年，在他的身上檢獲一樽油漆及一個鐵蓮花，遂以涉嫌「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」及「管有違禁武器」將他拘捕。人員經深入調查後鎖定一個非法收債集團，相信該集團成員利用通訊軟件招攬及指使他人進行非法收債活動。

人員於13日及14日分別在上水區及觀塘區，以涉嫌「串謀刑事毀壞」拘捕1名本地男子及2名本地少年（介乎17至18歲），相信他們為集團骨幹成員。另外，人員於14日分別於觀塘區及上水區，以涉嫌「刑事毀壞」拘捕2名少年（介乎15至16歲），相信他們與另外兩宗「刑事毀壞」案件有關。所有被捕人已獲准保釋候查，須於8月中旬向警方報到。

最Hit
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
申訴熱話
8小時前
「豪門最強前新抱」謝玲玲為百億長子慶生 林孝賢傳戀TVB小花 前奶奶101歲面色紅潤精靈過人
「豪門最強前新抱」謝玲玲為百億長子慶生 林孝賢傳戀TVB小花 前奶奶101歲面色紅潤精靈過人
影視圈
7小時前
裁員潮下的反擊！43歲女文員遭老闆暗示「自己辭職」 霸氣神回一句下場曝光 網民：搏炒先係最後贏家？｜Juicy叮
裁員潮下的反擊！43歲女文員遭老闆暗示「自己辭職」 霸氣神回一句下場曝光 網民：搏炒先係最後贏家？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出機外 妻憶恐怖瞬間： 臉變形鼻嘴噴血
瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出機外 妻憶恐怖瞬間： 臉變形鼻嘴噴血
即時國際
4小時前
周毅剛非禮罪成候懲。資料圖片
高級警司周毅剛警總內三度非禮女下屬罪成 官：發展「地下情」屬一派胡言 明顯為表達自己性興奮
社會
4小時前
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
生活百科
20小時前
觀塘新商場「三布目」改名「The ANGLE」！ 前名啟發自涉谷地標 網民：又要「去日本化」？
觀塘新地商場「三布目」改名「The ANGLE」！ 前名啟發自涉谷地標 網民：又要「去日本化」？
生活百科
3小時前
沒收公屋戶護照禁旅行？網民倡議限公屋戶享受引千人舌戰 「納稅人資助唔係俾你去玩」
沒收公屋戶護照禁旅行？網民倡議限公屋戶享受引千人舌戰 「納稅人資助唔係俾你去玩」
生活百科
2026-07-15 12:34 HKT
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
影視圈
21小時前
李連杰爆母重男輕女自揭追仔四度失敗 憶首次當爸竟感徬徨 利智細女Jada：那是你的錯
李連杰爆母重男輕女自揭追仔四度失敗 憶首次當爸竟感徬徨 利智細女Jada：那是你的錯
影視圈
6小時前