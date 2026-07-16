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暴雨警告｜渠務署派遣90隊緊急應變隊伍 巡查清理240個水浸地點

突發
更新時間：11:17 2026-07-16 HKT
發佈時間：11:17 2026-07-16 HKT

天文台於今日（16日）早上7時40分發出紅色暴雨警告信號，及後於早上9時25分及10時20分取消紅色及黃色暴雨警告信號。暴雨期間，渠務署緊急事故控制中心啟動，並派遣90隊緊急應變隊伍處理水浸報告，重覆巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點。

青山公路荃灣段出現水浸情況，渠務署派員完成處理。fb「下水水 Drainy」圖片
青山公路荃灣段出現水浸情況，渠務署派員完成處理。fb「下水水 Drainy」圖片

渠務署在其facebook專頁「下水水 Drainy」表示，根據天文台最新天氣預測，該署進行水浸風險評估，並密切監察高水浸風險位置。署方透過已安裝的內澇監測器，當感測到荃灣芙蓉山路路面出現積水時，已立即派遣緊急應變隊伍協助清理。

渠務署緊急應變隊伍於青山公路荃灣段完成處理水浸。fb「下水水 Drainy」圖片
渠務署緊急應變隊伍於青山公路荃灣段完成處理水浸。fb「下水水 Drainy」圖片

截至上午10時20分，渠務署共確認4宗水浸個案，分別位於青山公路-荃灣段近華懋荃灣廣場 、青荃路近青衣港鐵站、荃灣芙蓉山路及元朗屏山塘坊村。該署稱，經緊急應變隊伍的努力，已經完成清理其中3宗水浸個案，分別位於青山公路-荃灣段近華懋荃灣廣場 、青荃路近青衣港鐵站及荃灣芙蓉山路。署方正全力處理另外1宗位於元朗屏山塘坊村水浸個案。

渠務署緊急應變隊伍完成處理青荃路近青衣港鐵站的水浸個案。fb「下水水 Drainy」圖片
渠務署緊急應變隊伍完成處理青荃路近青衣港鐵站的水浸個案。fb「下水水 Drainy」圖片

渠務署續表示，在天氣不穩定的情況下，該署會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍迅速處理及清除水浸。

渠務署緊急應變隊伍於荃灣芙蓉山路完成處理水浸個案。fb「下水水 Drainy」圖片
渠務署緊急應變隊伍於荃灣芙蓉山路完成處理水浸個案。fb「下水水 Drainy」圖片

該署又呼籲，在惡劣天氣情況下，暴雨可能會令河水突然暴漲，為保障生命安全，市民應遠離河道及排水道。如果市民發現排水設施淤塞或水浸情況，可致電 24小時渠務熱線 2300 1110 通報，署方會盡快派隊伍處理。

渠務署緊急應變隊伍於荃灣芙蓉山路完成處理水浸個案。fb「下水水 Drainy」圖片
渠務署緊急應變隊伍於荃灣芙蓉山路完成處理水浸個案。fb「下水水 Drainy」圖片
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