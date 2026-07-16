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紅雨｜荃灣青山公路變「黃河」 車輛如陸上行舟 梅窩橫塘村路淹浸

突發
更新時間：10:07 2026-07-16 HKT
發佈時間：09:04 2026-07-16 HKT

天文台於今日（16日）早上7時15分發出黃色暴雨警告信號，25分鐘後至7時40分改發紅色暴雨警告，料多區可能出現水浸。在荃灣區，青山公路荃灣段、往九龍方向嘉達環球中心對開，馬路水浸，途經車輛恍如陸上行舟。

另外，在大嶼山梅窩，有網民亦拍得橫塘往銀礦洞及瀑佈必經之路水浸，提醒途人經過小心。

警方於今早8時28分接獲駕駛人士報案，指大埔道近九龍水塘配水庫，出現水浸。早上8時38分，警方又接獲巴士公司職員報案，指荃灣木棉下村對開水浸，水深逾一米。

今早紅雨維持1小時45分，早上9時25分，天文台改發黃雨警告，至早上10時20分取消黃雨警告。

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