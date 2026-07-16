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世界盃2026｜英格蘭阿根廷4強大戰 奧海城約800球迷睇波 阿根廷球迷悉心打扮撐愛隊

突發
更新時間：03:36 2026-07-16 HKT
發佈時間：03:36 2026-07-16 HKT

世界盃2026四強賽事今日（16日）凌晨上演，英格蘭對阿根廷的焦點大戰吸引大批香港球迷捱夜觀戰。奧海城商場舉行直播活動，現場約有800名球迷到場支持，氣氛熱烈。

記者凌晨到場觀察，奧海城中庭已聚集大批球迷，現場人頭湧湧，迫爆場地。其中支持阿根廷的球迷人數較多，不少球迷悉心打扮，除了穿上阿根廷國家隊球衣外，更戴上阿根廷代表色的假髮，為愛隊打氣，現場充滿世界盃氣氛。不少球迷帶同國旗及應援物品到場，在賽事開始前已不時高呼口號。

支持英格蘭的李同學及冼同學凌晨特意乘車前往奧海城「睇波」，他們表示，現場睇波氣氛較好。李同學指自己已支持英格蘭多年，並表示「支持Kane Sir」，預料哈利卡尼今場會取得3個入球。

同樣支持英格蘭的溫先生亦專程由新界到奧海城觀看賽事，他預料英格蘭會以2:1勝出，並認為哈利卡尼會成為首先入球的球員。他表示自己亦支持比寧咸，認為現場氣氛很好。

支持阿根廷的蔡先生，與弟弟及女友一同到場支持愛隊。他表示自己支持美斯，預料美斯今場會取得兩個入球。蔡先生指自己由上屆世界盃開始支持阿根廷，認為今屆球隊主要依靠美斯帶領，希望其他隊友亦能作出更多貢獻。

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