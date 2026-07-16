跨部門油尖打擊黑工及掃黃 拘捕27人 年齡21至55歲

警方表示，油尖警區聯同入境事務處人員昨日（15日）在區內展開代號「冠軍」（CHAMPION）的打擊非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點。行動中，人員共拘捕24名內地女子、一名外籍女子及2名非華裔男子，年齡介乎21至55歲，涉嫌「逾期居留」、「違反逗留條件」及「串謀詐騙」被捕。

所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由相關部門跟進。

動中，人員共拘捕24名內地女子、一名外籍女子及2名非華裔男子。警方提供

據了解，被捕的內地女子均持雙程證；被捕的外籍女子為泰國籍，持香港身分證；被捕的非華裔男子分別為孟加拉籍及印度籍，兩人持行街紙。據悉，孟男用虛假資料在外賣平台登記，涉嫌串謀詐騙等罪名被捕。

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁三年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款五十萬元及監禁十年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁兩年。