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海關聯消防藍田搗非法油站 檢2.6萬元汽油扣兩車 司機操作員同被捕

突發
更新時間：23:35 2026-07-15 HKT
發佈時間：23:35 2026-07-15 HKT

海關今日（15日）聯同消防處人員於藍田偵破一宗流動非法加油站案件，檢獲共約800公升懷疑未完稅汽油，市值約2.6萬元，應課稅值約5000元，並拘捕2名本地男子及檢取兩部涉案車輛。
 
今日傍晚，海關聯同消防處人員於藍田進行反非法燃油行動期間，於平田街附近一條無名路破獲一個流動非法加油站，檢獲約800公升懷疑未完稅汽油及一批入油工具，並拘捕一名為該流動非法加油站的32歲男操作員及光顧該非法加油站的52歲男司機，一輛用作經營流動非法加油站的私家車及一輛前來光顧的私家車亦被扣查。

一輛用作經營流動非法加油站的私家車及一輛前來光顧的私家車亦被扣查。
一輛用作經營流動非法加油站的私家車及一輛前來光顧的私家車亦被扣查。
一輛私家車被用作經營流動非法加油站。
一輛私家車被用作經營流動非法加油站。
一輛私家車被用作經營流動非法加油站。
一輛私家車被用作經營流動非法加油站。

 
海關指近日收到投訴，懷疑九龍東一帶有非法燃油活動，遂向該區加強巡查。海關有理由相信本港汽油價格持續高企，導致不法分子有更大誘因販賣未完稅汽油圖利，非法加油站的營運模式亦變得碎片化及更接近市區，因而誘使到市民鋌而走險去光顧。海關指涉案地點鄰近多個屋邨及商場，這些非法加油站欠缺合規的防火設備及裝置，如發生事故會對居民構成重大安全隱患。參與買賣非法燃油活動的人士貪圖一己之利，罔顧他人安全，行為可恥。

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