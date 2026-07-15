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警方暑假打擊將軍澳及西貢村屋爆竊 派員海陸空高姿態巡邏

突發
更新時間：22:33 2026-07-15 HKT
發佈時間：22:33 2026-07-15 HKT

東九龍總區人員7月12日起展開代號「捲聲」的反爆竊行動，以預防將軍澳及西貢區內的村屋爆竊，並透過提高市民的防罪意識、加強高姿態巡邏及跨部門協作，全方位防範及打擊爆竊活動，保障市民財產安全。是次行動動員多個單位，包括警察機動部隊、東九龍衝鋒隊、警察無人機隊、警犬隊、水警東分區，將軍澳警區及西貢分區人員。

行動中，人員嚴密巡查區內爆竊黑點，深入搜查山林隱蔽位置及潛在的匪徒匿藏點。為堵截不法分子，警方亦於不同時段在主要幹道設立路障，截查可疑車輛。在陸空配合方面，警察無人機隊亦利用高空偵察技術，與地面人員緊密配合。水警東分區人員亦巡邏沿岸海面，以增強阻嚇效果。

警方提醒市民平時需保持警惕，無論在家還是外出，務必確保住宅內外的保安設施運作正常。如非必要，避免將貴重財物或大量金錢放置於單位內。市民亦應加強住宅保安及防盜措施，妥善保管貴重財物，以免讓匪徒有機可乘。如發現任何可疑人物，應立即報警求助。

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