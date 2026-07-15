海關頒發年度優秀企業伙伴大獎 陳子達出席頒獎致辭

香港海關今日（7月15日）在海關總部大樓舉行2026年度優秀企業伙伴大獎頒獎典禮，向16位物流、知識產權和其他相關業界持份者頒發獎狀，表揚業界對海關的配合及支持。海關自2022年起設立優秀企業伙伴大獎，今年是第5屆，得獎者中有兩位是連續5年榜上有名，10位屬首次獲獎，海關衷心感謝每一位優秀企業伙伴。

海關關長陳子達於典禮致辭時表示，香港海關堅守崗位，嚴厲執法，維護香港的法治與及國家整體利益。另一方面，海關推行各種便商利貿的措施，同時以世界海關組織亞太區副主席的身份，深化區域合作，致力確保香港作為國際貿易及物流樞紐的安全暢順。與此同時，香港海關亦積極對接國家「十五五」規劃，緊守「安全」和「發展」兩大主軸，建設智慧海關，推動創新科技應用，務求平衡精準執法及便商利貿。

今年的得獎者來自不同範疇，包括法定機構、速遞公司、物流公司、航運公司、貨櫃碼頭營運商、銀行及商標代理，反映海關與不同企業均保持良好的合作關係。部門會繼續堅守嚴把關、利商貿的使命，與業界緊密合作。

海關關長陳子達於頒獎典禮上致辭。