O記破旺角毒倉拘墨西哥男 揭「毒玫瑰」運入本港 花莖藏百萬元霹靂可卡因

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）根據情報分析及深入調查後，於昨日（7月14日）在旺角西洋菜南街打擊毒品。其間，探員在一單位外截查一名37歲可疑墨西哥籍男子，在其身上發現一支藏有懷疑霹靂可卡因的飲管。探員隨後搜查一個男子所掌管單位，內裏發現大量已被人剪斷花莖的玫瑰花，以及一批內藏懷疑霹靂可卡因的飲管。

行動中共檢獲約一公斤懷疑霹靂可卡因，分別藏於165支飲管內，總市值超過港幣100萬元。經調查後，相信販毒集團將毒品收藏在玫瑰花花莖內，透過貨運形式，從外地將毒品偷運入香港，其後於玫瑰花花莖內抽出毒品，供應本地毒品市場。

該名男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，稍後會被暫控一項「販運危險藥物」罪，並於7月17日早上於西九龍裁判法庭提堂。警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。

行動中共檢獲約一公斤懷疑霹靂可卡因，分別藏於165支飲管內。