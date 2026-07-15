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海關副關長率Customs YES青年走進新疆 探索棉花乳製品新能源三大產業

突發
更新時間：21:40 2026-07-15 HKT
發佈時間：21:40 2026-07-15 HKT

「香港海關青年發展計劃」（Customs YES）的新疆「一帶一路」探索之旅正式展開。活動由海關副關長（管理及策略發展） 黃蕙荃及Customs YES管理委員會成員，帶領40名Customs YES會員走進新疆，透過體驗式學習及交流活動，親身了解國家發展藍圖，感受祖國西北地區發展活力。

探索之旅首先帶領會員走進中國（新疆）自由貿易試驗區重點發展三大產業，包括棉花、乳製品及新能源產業，近距離認識新疆如何將現代工業發展及傳統資源優勢結合，推動高質量發展。會員不但學到產業知識，更感受到新疆在國家高質量發展中的創新活力。

當中，Customs YES會員到訪新疆棉科普研學教育實踐基地，參觀棉花種植基地，了解新疆棉花由種植、採摘、加工到產品出口過程，更親手參與棉花手工藝製作工作坊，從體驗中認識特色產業背後發展及創意。

會員亦到訪新疆華電雪湖風電場，近距離觀賞震撼感十足的巨型風力發電機，了解風力發電技術原理與實際應用，認識新疆新能源產業發展，感受綠色能源為地區發展注入之新動力。

會員同時也到訪伊犁伊牧欣乳業公司，參觀現代化乳製品生產流程，從牧場到生產線，近距離了解自動化牛奶生產及包裝過程，見識傳統產業如何透過科技。提升食品質量與安全。

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