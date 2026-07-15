景林邨死魚事件｜物管公司女主任事隔近半年落網 連同被捕清潔公司女主管下周四提堂

將軍澳景林邨清洗屋邨水池，導致逾百條魚包括錦鯉死亡，事件引起居民關注，警方經調查後拘捕一名51歲清潔公司女主管。事件發生至今接近半年，警方今日（15日）再拘捕一名55歲物管公司女主任，涉嫌殘酷對待動物。兩名被捕人已被控合共一項「殘酷對待動物」罪，案件將於下周四（7月23日）上午在觀塘裁判法院提堂。

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據悉，魚池自2025年8月起便由管理公司「置佳物業服務有限公司」及清潔公司「輝記環保清潔有限公司」一同管理。

案件發生於1月26日，清潔公司6名工人在清潔水池前，把池中的所有魚及龜移至3個裝有水並連接住一個氣泵的容器內，懷疑容器內缺乏足夠的氧氣，導致114條魚死亡。事件當時引起居民憤怒，有動物保護組織炮轟管理處與清潔公司草菅「魚」命。

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