Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

將軍澳富康花園28歲財困男天台墮樓 仍有意識送院搶救

突發
更新時間：18:02 2026-07-15 HKT
發佈時間：18:02 2026-07-15 HKT

將軍澳唐明街1號富康花園，今日（7月15日）早上9時許，警方接獲上址保安報案，指一名男子懷疑從高處墮下。救護員接報趕至，發現男子倒臥在上址對開，仍有意識，遂將他送往伊利沙伯醫院醫院搶救。

經初步調查，男事主28歲姓吳，相信天台墮下。他居住上址，近期懷疑受金錢問題所困。目前警方將案件列作「企圖自殺」跟進。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

最Hit
DSE放榜2026狀元名單．持續更新
01:15
DSE放榜2026︱香港華仁書院狀元患先天眼疾 沙田崇真首位狀元：中一成績下游 成功反彈
社會
7小時前
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
影視圈
9小時前
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
投資理財
12小時前
DSE放榜2026︱盤點歷年DSE狀元「產地」 1學校曾誕27位狀元 邊間學校連續9年出狀元？
DSE放榜2026︱盤點歷年DSE狀元「產地」 1學校曾誕27位狀元 邊間學校連續9年出狀元？
教育新聞
8小時前
每日雜誌｜記者觀塘放蛇睇樓 揭工廈全層闢豪華劏房 職員曾見校服學生清晨出門 有人疑同區經營5劏場
每日雜誌｜記者觀塘放蛇睇樓 揭工廈全層闢豪華劏房 職員曾見校服學生清晨出門 有人疑同區經營5劏場
社會
10小時前
1招慳到盡！連鎖快餐店暑期突發優惠 早午茶晚餐低至$30 自選招牌粉麵/焗飯/小菜
1招慳到盡！連鎖快餐店暑期突發優惠 早午茶晚餐低至$30 自選招牌粉麵/焗飯/小菜
飲食
7小時前
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
影視圈
8小時前
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
醫生教室
2026-07-14 16:00 HKT
00:59
DSE放榜2026︱一文睇清24位狀元全名單！20人留港讀醫、1人赴英 其餘狀元讀咩科？
社會
5小時前
余迪偉大膽向鄭裕玲挑機 直播神抽水提「向後掰」 全場死寂三秒網民笑爆咀：Do姐係最無辜
余迪偉大膽向鄭裕玲挑機 直播神抽水提「向後掰」 全場死寂三秒網民笑爆咀：Do姐係最無辜
影視圈
6小時前