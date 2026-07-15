將軍澳富康花園28歲財困男天台墮樓 仍有意識送院搶救

將軍澳唐明街1號富康花園，今日（7月15日）早上9時許，警方接獲上址保安報案，指一名男子懷疑從高處墮下。救護員接報趕至，發現男子倒臥在上址對開，仍有意識，遂將他送往伊利沙伯醫院醫院搶救。

經初步調查，男事主28歲姓吳，相信天台墮下。他居住上址，近期懷疑受金錢問題所困。目前警方將案件列作「企圖自殺」跟進。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service