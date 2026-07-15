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消息：警國安處搜田園書屋及留下書舍 檢具煽動意圖書籍 5男女涉煽動罪被捕

突發
更新時間：18:08 2026-07-15 HKT
發佈時間：16:58 2026-07-15 HKT

消息指，香港海關早前在一批由境外寄到香港的貨物中，發現具煽動意圖的書籍。經調查後，警務處國家安全處與香港海關在今日（7月15日）採取聯合行動，於旺角區搜查兩間店舖，拘捕3名30歲至59歲女子，及兩名37至57歲男子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為罪」，並於現場檢取一批涉案的具煽動意圖的書籍。

據知警方調查顯示，該5名被捕人涉嫌於店舖內展示具有煽動意圖的物品，以及出售具煽動意圖的刊物，內容包括煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨。5名被捕人現正被扣留調查。

《星島頭條》今日下午見到警方派員到旺角西洋菜南街獨立書店「留下書舍」調查。現場所見，多名便衣探員將數個膠箱及紙皮箱搬上樓，樓下則有人人看守，禁止大部份人上樓，而位於4樓的書店雖有亮燈但拉上窗簾，僅隱約看到店內有人影走動。

至傍晚6時，警員從書店搬走至少8個大膠箱，並帶走一名長髮女子返回警署調查。現場消息指，人員亦搜查旺角的田園書屋。

田園書屋目前已經關門，未有營業。
田園書屋目前已經關門，未有營業。
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