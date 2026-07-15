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車cam直擊｜黃雨下屯公輕貨跣軚 越過私家車攔腰撞拖頭再打白鴿轉

突發
更新時間：16:00 2026-07-15 HKT
發佈時間：16:00 2026-07-15 HKT

黃雨生效期間，屯門發生交通意外。今日（15日）下午2時許，一輛輕型貨車及一輛拖頭於屯門公路近小秀村發生相撞，輕型貨車司機受輕傷，由救護車送往屯門醫院治理，警方正調查事件。

根據網上片段所見，事發時間為下午2時49分，當時屯門一帶正下起滂沱大雨，輕型貨車疑天雨路滑跣軚，越過鄰線一輛私家車，攔腰撞向拖頭的車身後再「打白鴿轉」。拖頭捱撞後立即減速，惟拖頭與拖架拗成「7」字型，橫亙3條行車線，而鄰線的私家車幸及時收掣，未有撞上拖頭及輕型貨車。車cam的片主目擊整個過程，直呼：「屯門公路炒大鑊！屯門公路炒大鑊！」

運輸署表示，現時上址交通擠塞，因交通意外，屯門公路(來回方向)近小秀村的部份行車線現已封閉，呼籲駕駛人士使用餘下行車線行車。

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