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海關全港打擊售賣冒牌烈酒 搜5舖拘負責人及員工共8人 檢翻版軒尼詩麥卡倫

突發
更新時間：10:46 2026-07-15 HKT
發佈時間：10:46 2026-07-15 HKT

香港海關於6月在全港各區採取特別執法行動，打擊售賣冒牌烈酒，檢獲720支懷疑冒牌烈酒，共約575公升，估計市值約88萬元。海關證物圖片所見，涉案被冒充的包括白蘭地品牌軒尼詩（Hennessy）及威士忌品牌麥卡倫（The Macallan）。

海關稱，部門在早前接獲舉報，指有零售店鋪售賣懷疑冒牌烈酒，經深入調查及在商標持有人的協助下，人員於全港各區巡查後採取執法行動，突擊搜查5間分別位於尖沙咀、上水、大埔及粉嶺的店鋪，並檢獲該批懷疑冒牌烈酒。

行動中，海關拘捕6名男子及2名女子（介乎26歲至55歲），包括4名店鋪負責人及4名員工。海關強調，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。海關亦已經將涉案懷疑冒牌烈酒樣本送往政府化驗所作測試，而有關測試已於7月完成，測試結果顯示樣本不含甲醇。
 

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