DSE放榜2026︱沙咀懲教所考生獲22分佳績 盼修讀社會科學回饋社會

中學文憑試（DSE）今日（15日）放榜，本年懲教署有14名青少年在囚人士報考DSE，報考83張試卷，其中66張取得二級達標或以上成績，4人考獲入讀本地大學的基本要求。沙咀懲教所一名考生更考獲5科22分的佳績，他期望修讀社會科學，以更生人士身份回饋社會。

沙咀懲教所應屆考生小聰（化名）考獲5科22分的佳績。麥鍵瀧攝

懲教署二級校長（教育分組）蕭佩芬表示，今年懲教署有14名青少年在囚人士報考香港中學文憑考試，包括沙咀懲教所8人、壁屋懲教所5人及勵敬懲教所1人，他們共報考83張試卷，其中66張取得二級達標或以上成績，整體合格率為79.5%，當中有4名考生考獲符合入讀本地大學的基本入學要求，一名沙咀懲教所考生更考獲5科最高共22分及公民與社會發展科達標的成績，分別在中國語文科、旅遊與款待科取得5*的佳續。

考獲佳績的小聰（右）與家人分享喜悅。麥鍵瀧攝

蕭佩芬續指，今年考生最低只有中二的學歷水平，要在10個月的時問追趕原本為期3年的文憑課程絕非易事，除了有賴在囚人士的努力不懈，署方亦盡力協助他們的學習需要。為支援他們學習，懲教署在沙咀懲教所、壁屋懲教所及勵敬懲教所設立名為「Learning on Demand （LOD）」的在囚人士電子學習平台，在囚人士可透過平板電腦配合院所的內聯網，瀏覽系統內涵蓋不同範疇及不同程度的電子學習材料進行自學，以提升學習效能。

小聰考獲5科最高共22分及公民與社會發展科達標的成績。

沙咀懲教所應屆考生小聰（化名）因刑事案被判入教導所，只有中四基礎的他經過10個月備考，最終在文憑試中取得5科共22分、公民與社會發展科達標的成績。小聰坦言，對成績感到喜出望外，除了感謝家人的支持，亦感激院所老師因材施教，讓他在文憑試中得心應手，而在臨近考試壓力巨大之際，懲教人員不時與他傾談，令他得以放鬆心情，以最佳狀態應考。

助理教育主任（數學科）郭嘉俊（左）樂見學員的付出得到成果，更透過學習達到更生效果。

談及箇中得著，小聰直言，進入院所的經歷令他學會了「三思而後行」，而在備戰文憑試的過程中，則體會到保持積極、正面的心態定能克服困難。展望未來，他希望能夠入讀社會科學相關學科，日後以更生人士的身份為社會作出貢獻。

老師讚揚小聰的努力。

助理教育主任（數學科）郭嘉俊對學生的表現感到欣慰。他表示，樂見透過學習達到更生效果，學員的付出亦得到成果。一級懲教助理張錦富則認為，他除了是一名懲教人員，亦擔當「更生同行者」的角色，「有時聰仔溫書溫到好夜，行過見到佢未熄燈，都會問下佢溫書溫成點，雖然只係細微舉動，但對於圍牆內嘅在囚青少年，喺精神上都係好大嘅支持同幫助。」

在囚人士可透過平板電腦配合院所的內聯網，瀏覽系統內涵蓋不同範疇及不同程度的電子學習材料進行自學。

懲教署沙咀懲教所監督潘浩霖強調，懲教署高度重視在囚人士的更生工作，而教育是更生工作的核心，署方一直積極鼓勵青少年在囚人士參加公開考試，培養自我並提升升學及就業機會。他感言，過去10個月見證了學員辛勤付出及堅毅不屈的精神，不但建立了自信，更找到清晰的人生方向，期望他們日後保持積極態度，勇敢面對更生路上的挑戰。

本年懲教署有14名青少年在囚人士報考DSE，4人考獲入讀本地大學的基本要求。麥鍵瀧攝

相關新聞：

DSE放榜2026︱一文睇清24位狀元全名單！20人留港讀醫、1人赴英 其餘狀元讀咩科？

DSE放榜2026｜香港華仁書院狀元患先天眼疾 視力剩不足一成 日溫10小時克服學習困難

JUPAS改選2026｜DSE考獲20分都有機會入港大/中大/科大？盤點67個Expected Score介乎20-29分的「3大」課程

DSE放榜2026｜28間自資院校/課程報名資訊 申請/繳交留位費/註冊費日期一覽